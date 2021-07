Marcel Ciolacu anunță că a semnat 10 plângeri penale împotriva Guvernului: ”Eu de ce am zis că o să ne ducem în faţa DNA-ului?”

”Numai eu am semnat vreo zece plângeri penale împotriva Guvernului la DNA. Şi a lu’ domnu’ Cîţu, şi a lu’ domnu’ Orban… Vi le trimit pe toate: şi cu numirile de prefecţi şi cu noaptea cu ordonanţele”, a declarat Marcel Ciolacu miercuri, 28 iulie, la România TV.Liderul PSD a mai spus că nu a primit un răspuns din partea procurorilor și că va continua să facă sesizări atunci când consideră că guvernanții fac abuzuri.”Eu de ce am zis că o să ne ducem în faţa DNA-ului? N-aţi vrea să mergem totuşi, dom-le, haideţi să vedem ce se întâmplă! S-au blocat, sunt aşa de multe, sunt unele vechi, care-s prioritare?”, a mai spus Ciolacu.Ciolacu a declarat acest lucru în contextul în care moderatorul îi reproșa că a încetinit demersurile referitoare la referendumul pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand și că nu sesizează problemele din Guvern.Liderul PSD s-a apărat spunând că a făcut cel puțin 10 plângeri penale împotriva Executivului, dar că nu știe ce s-a întâmplat cu ele.Marcel Ciolacu a adăugat că PSD nu va susține un guvern minoritar PNL și că nu a fost luată o decizie în privința unui guvern minoritar USR . „N-am luat o decizie politică. În privinţa PNL am luat o decizie politică în interiorul partidului”.Liderul social democrat susţine că actualul Parlament nu mai reflectă realitatea şi opţiunile românilor.„Îl anunţ pe domnul preşedinte că după şase luni de la alegerile forţate şi cu morţi ascunşi pe care îi raportăm şi acum, actual Parlament nu mai reflectă realitatea şi opţiunile românilor”, a mai spus Ciolacu la România TV.