Marcel Ciolacu prezinta documente care arata ca sectiile ATI ale SJU Piatra Neamt functionau in legalitate

"Manipularea ordinara si minciuna penelistilor trebuie sa ia sfarsit! Iata avizele si autorizatia DSP care demonstreaza ca sectia ATI de la etajele 2 si 3 ale Spitalul Judetean Neamt functiona in legalitate. Orban si prefectul de Neamt trebuie sa se opreasca cu minciunile, din respect pentru cei care au murit acolo!", a scris Marcel Ciolacu duminica pe Facebook.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca au fost facute lucrari de constructii la Spitalul Judetean Neamt fara avizul Directiei de Sanatate Publica si al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), iar pacientii au fost mutati de la sectia ATI a etajului 3 la cea a etajului 2, acest lucru intamplandu-se chiar sambata dimineata, cu cateva ore inainte de izbucnirea incendiului care a dus la moartea a 10 persoane.Presedintele PNL a mai spus ca ultima verificare la instalatia de oxigen a Spitalului Judetean Neamt a avut loc in luna martie a anului acesta. Seful Executivului a precizat ca statia de alimentare cu oxigen nu apartine unitatii medicale, ci este a unei companii.