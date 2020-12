Marcel Ciolacu: "PSD nu va participa la circul ieftin condus de Iohannis"

"PSD nu va participa la circul ieftin condus de Iohannis.Pierzatorii au creat o majoritate de conjuctura, acest nou CDR, care nu are legitimitate in ceea ce priveste votul romanilor si optiunile acestora pentru functia de prim-ministru.PSD va intra in opozitie . Vom face o opozitie dura, asa cum merita romanii sa fie reprezentati.Actualul CDR nu are solutii nici pentru criza sanitara si nici pentru criza economica. Asteptam in continuare bugetul de stat care in mod sigur va fi un buget al austeritatii.Nu vom face o alta propunere pentru ca presedintele Iohannis a fost purtatotul de cuvant si varful de lance al PNL in timpul campaniei electorale", a declarat Marcel Ciolacu.CITESTE SI: