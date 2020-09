Marcel Ciolacu: Ramanem consecventi. Maine vom vota in Parlament cresterea pensiilor cu 40%, conform legii

Guvernul se pregateste de sesizarea CCR

"Ramanem consecventi! Maine vom vota in Parlament cresterea pensiilor conform legii! Iohannis si Orban au umilit destul persoanele in varsta! I-ati fugarit cu politia si i-ati amendat in starea de urgenta! I-ati tinut la cozi in fata spitalelor, fara acces la tratament!I-ati tinut fara medicamente esentiale, asa cum este Euthyrox, iar acum va plangeti ca se imbolnavesc! Nu le-ati dat nicio masca din cele promise, dar ii amendati daca nu au!", a scris Marcel Ciolacu luni pe Facebook Presedintele Camerei Deputatilor a somat PNL sa aplice legea, pentru ca sunt cinci milioane de pensionari care asteapta sa li se faca dreptate."Ajunge! Orice guvern normal la cap isi respecta seniorii! Nu isi bate joc de ei! Sunt parintii si bunicii nostri, nesimtitilor! Sunt oamenii care v-au crescut, nu povara de care nu stiti cum sa scapati mai repede acum! N-ati facut nimic pentru ei! Aplicati legea macar! Opriti-va din furat si veti avea bani pentru pensii! Sunt 5 milioane de pensionari care asteapta sa li se faca dreptate! Sa-i vedem maine pe cei care se opun acestei dreptati", a conchis Ciolacu.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului va avea loc marti, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi vor fi la vot proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara pentru acest an. Comisiile reunite pentru buget au adoptat raport de admitere cu amendamente la initiativele legislative. Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificata sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei.Ludovic Orban a precizat ca vor avea loc negocieri in Legislativ, astfel incat rectificarea bugetara sa fie retrimisa la comisii. In caz contrar, Guvernul va ataca la CCR proiectele de lege, a adaugat premierul.