Marcel Ciolacu: "Oamenii politici ar trebui sa se hotarasca. Respecta independenta justitiei sau pun presiune pe judecatori atunci cand o sentinta nu le convine"

"Oamenii politici din Romania ar trebui sa se hotarasca! Respecta independenta justitiei si se abtin de la comentarii privitoare la deciziile judecatoresti definitive. Sau nu respecta independenta justitiei si pun presiune pe judecatori atunci cand o sentinta definitiva nu le convine din punct de vedere politic. Ca sa stie fiecare roman in ce directie vrea fiecare partid sa duca Romania", a scris Marcel Ciolacu joi pe Facebook Reactia vine dupa ce seful statului a cerut joi ministrului Justitiei Stelian Ion sa explice urgent cum s-a ajuns in situatia ca dosarul care vizeaza evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat.Cererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august a fost respinsa, marti, de Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva. Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca se simte dezamagit , ca cetatean, de decizia tribunalului de a respingere cerererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august. El a mai precizat ca a discutat cu ministrul Justitiei Stelian Ion pentru a vedea daca mai exista alte cai de atac si asteapta opinia expertilor in aceasta situatie.