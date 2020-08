Marcel Ciolacu, raspuns pentru ambasadorul SUA: "Probabil i-au scapat imaginile cu Politia Romana transformata in firma de paza pentru clanurile interlope"

Criticile venite din partea ambasadorului SUA

"Traficul de persoane este o problema mult prea serioasa pentru a fi tratata din perspectiva politica. Ar fi fost mai util ca domnul Ambasador Zuckerman sa dea un mesaj de unitate si nu sa imparta institutiile fundamentale ale statului in bune si rele, in functie de criterii subiective.Atunci cand lauda Guvernul si critica Parlamentul pe tema combaterii traficului de persoane, sunt convins ca domnul Ambasador omite cateva lucruri esentiale.De pilda, faptul ca Guvernul s-a opus prin contestare la CCR inaspririi pedepselor pentru pedofili, violatori si pradatori sexuali - asa cum a fost legea votata de PARLAMENT!Mai mult, probabil i-au scapat imaginile scandaloase cu Politia Romana transformata de ministrul de Interne Vela in firma de paza pentru clanurile interlope acuzate inclusiv de trafic de persoane. Este rusinos ca Guvernul a fraternizat cu interlopii si le-a dat chiar masti si dezinfectanti la priveghi, in timp ce milioane de romani se simt in nesiguranta.Deci, oare chiar merita laudat acest Guvern, domnule Ambasador?!Cat priveste Parlamentul, as vrea sa dau doar un singur exemplu. In martie am infiintat Comisia parlamentara de ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti, care a investigat problematica inclusiv din perspectiva traficului de persoane. Au fost chemati la audieri reprezentantii mai multor institutii ale statului cu atributii in domeniu, precum si nenumarate organizatii neguvernamentale- tocmai in efortul de a identifica problemele majore cu care se confrunta si cum pot fi ele rezolvate prin legislatie.Saptamana viitoare sunt astepati sa vina la audieri DIICOT si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane. Este o munca extraordinara pe care o fac parlamentarii din cadrul acestei comisii, toti actionand cu buna-credinta pentru a oferi institutiilor cat mai multe instrumente legale pentru a actiona eficient.Asadar, in loc de concluzie, o sa citez un proverb romanesc: masoara de 10 ori si taie o data! E mai bine!", a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook.Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, l-a acuzat pe liderul PSD Marcel Ciolacu deoarece nu vrea sa ia masuri in Parlament pentru combaterea traficului de persoane. Oficialul american a amintit si despre recentul raport al Departamentului de Stat care scoate in evidenta aceste probleme din tara noastra. In schimb, ambasadorul american a laudat guvernul Orban."La 26 iunie, am vorbit despre raportul privind traficul de persoane pe anul 2019 publicat de Statele Unite. Raportul arata ca problema traficului de persoane in Romania a fost provocata de derapajele privind statul de drept in timpul guvernului precedent. Am cerut Parlamentului sa actioneze si sa adreseze aceasta problema. Este foarte dezamagitor ca liderul PSD Ciolacu a raspuns spunand ca legile romanesti curente privind traficul de persoane si statul de drept sunt suficiente. Nu sunt! Cer din nou Parlamentului Romaniei, asa cum am facut-o si pe 26 iunie, sa aprobe legile dure necesare pentru eliminarea traficului de persoane si crimei organizate. Eforturile din prezent ale Guvernului Orban pentru intarirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane si oprirea crimei organizate sunt remarcabile", a declarat Adrian Zuckerman