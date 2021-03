Marcel Ciolacu: "Voiculescu taie frunza la caini fara masca prin Parlament, in timp ce oamenii sunt siliti sa se inghesuie la cozi la vaccin"

"Bataie de joc!!! Voiculescu taie frunza la caini fara masca prin Parlament, in timp ce oamenii sunt siliti sa se inghesuie la cozi la vaccin! Asa arata campania de vaccinare a Guvernului Florin Citu ! Haos si neputinta! Si apoi va mirati ca oamenii s-au saturat de voi si de aberatiile voastre. Sa va fie rusine!!!", a scris Marcel Ciolacu luni pe Facebook Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a fost fotografiat luni , fara masca de protectie COVID-19, pe holurile Parlamentului, relateaza Stirile Pro TV. Fost consilier onorific al ministerului Razvan Chereches s-a declarat profund socat ca ministrul nu poarta masca in plin val al treilea al pandemiei si in conditiile in care sectiile de terapie intensiva sunt aglomerate.Comitetul de Coordonare a Vaccinarii precizeaza luni ca au existat intarzieri in ceea ce priveste alocarea cantitatilor de vaccin catre centrele de vaccinare, reactia fiind transmisa dupa aparitia unor imagini de la centrul de vaccinare de la Romexpo, in care cei veniti sa se imunizeze stau si asteapta cozi lungi, in afara cladirii.