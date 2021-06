Ciolacu, replica ironica dupa ce ministrul Ghinea a zis despre el ca "nu stie o boaba de limbi straine": "Are un potential de crestere, fiind ministrul zero"

"Cred ca domnul prim-ministru al Spaniei si domnul Timmermans, auzind ca am intalniri cu ei, au invatat repede romaneste ca sa ma pot intelege cu domniile lor", a raspuns Ciolacu ironiilor ministrului Fondurilor Europene. Fiecare comisar european - eu m-am vazut cu domnul Gentiloni, nu m-am vazut pe holuri, m-am vazut la sediul si al democratilor germani , unde am fost invitat si eu si domnia sa, unde l-am si intrebat daca pot spune public acest lucru - unde mi-a declarat foarte clar ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei e foarte departe pana cand va termina analiza si va fi aprobat de catre Comisie. Pana acuma, se pare sunt 10 state care au trecut, primele doua state fiind Portugalia si Spania, amandoua cu prim ministri social-democrati.Cu domnul Sanchez chiar am stat de vorba. Ca sa terminam si asta cu limbile straine: cred ca domnul prim ministru al Spaniei si domnul Timmermans, auzind ca am intalniri cu ei, au invatat repede romaneste ca sa ma pot intelege cu domniile sale. Doomnul Sanchez, eu l-am felicitat pentru faptul ca a fost al doilea Plan de Redresare si Rezilienta, cel al Spaniei aprobat, deja Spania a primit avansul ceva zeci de miliarde, pe care incepe deja sa le implementeze in reformele din Spania. L-am felicitat, dar l-am si compatimit, ma uitam la dansul nici nu stiam, sa-i spun, sa nu-i spun, Dom-le, vezi ca te-ai cam pacalit, asa am aflat eu, de la Iohannis, te-ai ca pacalit ca te-ai grabit. Cum poti sa iesi tu, presedintele Romaniei, sa spui "E bine sa intarzie"?", a afirmat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3.Liderul social-democrat sustine ca cel mai probabil in luna octombrie va fi aprobat de Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei."Daca se mentine acest calendar, ajungem cu el pana in octombrie, va fi aprobat. Cred ca vom fi unul dintre ultimele state. Poate domnul Citu va avea intelepciunea sa-l schimbe pe domnul Ghinea, cel putin dupa Congres, daca motiunea de cenzura nu trece", a afirmat Ciolacu.Ciolacu a continuat ironiile la adresa ministrului Fondurilor Europene, spunand despre Cristian Ghinea ca "are un potential de crestere, fiind ministrul zero".Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea a afirmat, dupa ce liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca a discutat cu oficiali europeni, iar Planul National de Redresare si Rezilienta e departe de a fi aprobat de Comisia Europeana, ca Ciolacu s-a vazut pe hol cu un comisar european si aduce iar vesti catastrofale legate de PNRR, amintindu-i acestuia de provocarea pe care i-a lansat-o, de a discuta cu demisiile pe masa despre avizarea planului.