Marcel Ciolacu, dupa intalnirea cu liderii sindicali: "Maine va vom prezenta propunerea noastra de buget alternativ pentru Romania"

"Maine va vom prezenta propunerea noastra de buget alternativ pentru Romania si, din discutiile avute cu liderii de sindicat, am tras cu totii o concluzie evidenta - faptul ca toata lumea este ingrijorata de Romania anului 2021 si de aceasta propunere de buget de austeritate a actualului guvern , a domnului prim-ministru Citu Florin, fostul ministrul al Finantelor.Este o abordare gresita, prioritatile bugetare ale actualului guvern nu sunt la fel de prioritare ca si ale romanilor. Vom incerca in Parlament sa facem modificarile la bugetul de stat si sa venim cu amendamentele propuse de catre noi", a declarat Ciolacu, la finalul unei intalniri cu liderii confederatiilor sindicale.El si-a exprimat speranta ca va gasi sustinere in Parlament pentru amendamentele aduse la proiectul de buget."Ramane o majoritate nu consistenta, una fragila in Parlament, si speram chiar si din arcul guvernamental sa ne gasim corespondenta si sustinere in propunerile noastre de modificare bugetara. Este o ingrijorare in ceea ce priveste viitorul Romaniei. Nu avem investitii majore, nu avem consum, pur si simplu in acest moment avem in fata numai austeritate, taieri de pensii, de salarii, de venituri si nu in ultimul rand disponibilizari", a argumentat liderul PSD.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat inca de luni ca se va intalni cu liderii principalelor confederatii sindicale , context in care se vor discuta principiile bugetului national alternativ, care va fi prezentat miercuri de social-democrati.El a reafirmat ca cei de la putere "nu au vrut sa mareasca alocatiile copiilor, desi Germania, de exemplu, exact asta a facut anul trecut, iar acum, in America, presedintele Biden vrea sa dea intre 3.000 si 3.600 de dolari pe an pentru fiecare copil".