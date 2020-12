Marcel Ciolacu: Sandramaua pierzatorilor se va prabusi asurzitor in doar cateva luni

"Sandramaua pierzatorilor se va prabusi asurzitor in doar cateva luni. Foamea de functii a lui Orban si Barna a invins interesul pentru solutiile reale de a scoate Romania din criza sanitara si economica. Niste hiene politice care nu vor face nicio reforma ! Un premier de paie tinut in lesa de Orban. Si doi vicepremieri care aveau nevoie de niste birouri, ca de coordonat nu vor coordona nimic!", a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook Presedintele social-democratilor a adaugat ca seful statului "doarme linistit cand stie ca penelistii sai au dat padurile Romaniei pe mana celor care cumparau Ardealul si fugeau cu el in spate"."PSD nu va vota niciodata acest guvern al mentinerii Romaniei in criza, al subdezvoltarii, al praduirii nationale! Totusi, presedintele Iohannis doarme linistit cand stie ca penelistii sai au dat padurile Romaniei pe mana celor care cumparau Ardealul si fugeau cu el in spate?!", a completat Ciolacu.Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei revine PNL, iar cea a Senatului, USR -PLUS.Guvernul va avea doi vicepremieri, si 18 ministere, dintre ele 9 vor fi conduse de PNL, 6, de reprezentanti USR-PLUS si 3 de reprezentanti ai UDMR . Printre ministerele USR-PLUS se afla si cel al Justitiei, iar UDMR are ministerele Dezvoltarii, Mediului, Tineretului si Sportului.CITESTE SI: