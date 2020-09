Marcel Ciolacu spera ca majorarea pensiilor cu 40% sa fie votata de PMP, UDMR, Pro Romania, ALDE si independenti

"Vom intra maine in plenul reunit cu proiectul de rectificare si vom face modificarile ca legile votate in parlament , e o lege votata, sa se respecte, respectiv sa fie marite pensiile cu 40%. Am auzit si eu guvernatorul Bancii Nationale, care a spus ca s-au imprumutat aproape 7 miliarde de euro in sapte luni, respectiv un miliard de euro pe luna. Sa vina sa ne spuna unde sunt acesti bani si de ce nu avem bani sa marim pensiile. (...) Eu cred ca liderii atat PMP, cat si UDMR, Pro Romania mi-a confirmat, domnul Tariceanu a zis ca voteaza in continuare... Am avut discutii si cu minoritatile, sper ca sunt consecventi in continuare, au votat si data trecuta marirea pensiilor cu 40%", a declarat Ciolacu, luni seara, la TVR 1.Intrebat daca sunt bani pentru majorarea pensiilor, el a raspuns: "Bineinteles ca sunt".Parlamentul se va reuni marti, de la ora 13,00, in plen, pentru rectificarea bugetara. Decizia a fost luata luni de Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor.Comisiile de buget ale celor doua Camere au dat pe 16 septembrie raport de adoptare cu amendamente rectificarii bugetare.Cel mai important amendament aprobat de comisii si propus de PSD a fost cel care abroga articolul potrivit caruia punctul de pensie se majoreaza cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii, care prevede cresterea acestuia cu 40%.