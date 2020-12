Marcel Ciolacu sustine ca nu s-a intalnit personal cu George Simion: "Am avut o discutie telefonica. Am discutat despre cum functioneaza Parlamentul"

"Nu am avut o intalnire personala cu domnul Simion, doar o discutie telefonica. Am avut o discutie cu un viitor coleg din Parlamentul Romaniei despre cum functioneaza parlamentul. Toti viitorii parlamentari ai AUR sunt la primul mandat. Nu are nicio importanta cine a apelat primul, cine a sunat pe cine", a afirmat Marcel Ciolacu.Liderii PSD Marcel Ciolacu si Vasile Dancu s-ar fi intalnit sambata cu co-presedintele AUR, George Simion, potrivit unor imagini publicate de gandul.ro Tot vineri, Vasile Dincu sustinea ca nu are niciun fel de discutii cu AUR, potrivit gandul.ro. "Nu avem niciun fel de discutie cu AUR. Nu credem in acest moment, nici nu intelegem foarte bine care este orientarea acestui partid , care este un partid contra sistem si care probabil ca se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic", declara Dincu."In primul rand, este normal sa ne cunoastem colegii din Parlament. (...) Ei sunt alesi pe circumscriptii si este normal sa aiba proiecte comune, cum si la Buzau este normal sa existe proiecte comune, transpartinice, proiecte pentru buzoieni. (...) Nu am avut nicio intalnire si nicio discutie cu nimeni din conducerea AUR pana in acest moment", a afirmat joi Ciolacu dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD.CITESTE SI: Marcel Ciolacu, dupa consultarile cu Klaus Iohannis: "Presedintele a spus ca propunerea PSD pentru premier, Alexandru Rafila, este onorabila"