Marcel Ciolacu sustine ca PSD va vota impotriva desfiintarii Sectiei Speciale de investigare a magistratilor

"Aceasta Sectie speciala nu trebuie desfiintata. Cu alte cuvinte, vom vota impotriva desfiintarii Sectiei speciale. Mai mult, vom face toate demersurile necesare de a ataca la Curtea Constitutionala in cazul in care proiectul de lege de desfiintare a Sectiei speciale va trece prin Parlament", a spus Ciolacu, intr-o conferinta de presa, dupa sedinta Biroului Politic National al PSD, intrebat cum vor vota social-democratii in cazul proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ.Ciolacu a adaugat ca PSD se va abtine la vot in cazul modificarilor la Codul penal si la cel de procedura penala pe care partidele din coalitia de guvernare intentioneaza sa le respinga, potrivit Agerpres."Sunt foarte multe recomandari si decizii ale CCR care ar trebui transpuse in lege. Cred ca e un pic superficial acest mod de a respinge in totalitate propunerile de modificare la cele doua coduri, ele nu sunt in aplicare in acest moment. Cred ca ne vom abtine de la vot", a afirmat el.Guvernul a aprobat pe 18 febraurie proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie care ar urma sa intre la votul parlamentului."Este o promisiune a coalitiei de guvernare si o recomandare pentru respectarea MCV", a precizat premierul Florin Citu . Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a acuzat o "ineficienta crasa" a acestei Sectii la care s-au adunat aproape 6.000 de dosare nesolutionate.Este vorba de proiectul facut in mandatul fostului ministru al Justitiei Catalin Predoiu , din care au fost insa eliminate articolele care se refereau la "super-imunitatile" judecatorilor si procurorilor, ceea ce a starnit scandal in Consiliul Superior al Magistraturii, care, de altfel, l-a avizat negativ.