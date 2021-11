Medic român din SUA, despre medicamentul anti-COVID cumpărat de Marcel Ciolacu de pe piața neagră: „Mai eficient e să încercați cu apa sfințită”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, 9 noiembrie, că mai mulți membri ai familiei sale au avut COVID și că el a cumpărat de la o persoană care "le aducea din Moldova” antiviralul Arbidol. Dr. Cristian Apetrei, medic virusolog şi profesor de boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, susţine însă că medicamentul Arbidol nu ajută în tratarea bolnavilor COVID. „Mai ieftin şi, probabil, mai eficient e să încercaţi cu apă sfinţită”, a subliniat acesta.

Medicul Cristian Apetrei citează pe pagina sa de Facebook un studiu care compară eficienţa Arbidol, Kaletra şi placebo la pacienţi infectaţi cu SARS-COV-2. S-a ajuns, astfel, la concluzia că Arbidolul „nu are niciun efect în îmbunăţirea simptomelor COVID sau în prevenirea deteriorării pacienţilor”.

„Studiul de azi este un trial clinic (ClinicalTrials.gov: NCT04252885) pe nume ELACOI, care compară eficienţa Arbidol cu Kaletra şi cu placebo la pacienţi cu COVID. Studiul a inclus 86 de pacienti cu COVID-19 uşor/moderat (34 pe kaletra; 35 pe arbidol, şi 17 fara medicaţie-control). Endpointul primar-conversia de la realtime PCR pozitiv la negativ a fost similar între cele trei grupuri (toate p-urile > 0.05). Nu a fost observată nici o diferenţa între grupuri în ce priveşte endpointurile secundare: rezoluţia febrilităţii; atenuarea tusei; sau îmbunatăţirea computer-tomografiei (p > 0.05). La ziua 7, 8 (23.5%) pacienţi pe Kaletra, 3 (8.6%) pacienţi pe arbidol, şi 2 (11.8%) în grupul control au prezentat o deteriorare a simptomelor spre sever/critic.

Deci Arbidolul nu are niciun efect în îmbunăţirea simptomelor COVID sau în prevenirea deteiorării pacienţilor. Dar abia acum urmează partea interesantă (mai ales pentru bocitoarele efectelor secundare ale vaccinurilor). Va aduceti aminte ce frecventa are miocardita? 1/100.000. Si mai mare la tineri, de 1/8,000, 12 (35.3%) PACIENTI PE KALETRA SI 5/35 (14.3% adica 1 din 7 pacienti!!!!) PE ARBIDOL AU EXPERIMENTAT EFECTE ADVERSE PE DURATA TRATAMENTULUI. NICI UNUL IN GRUPUL CONTROL. CONCLUZIA: Mai ieftin şi probabil mai eficient e să încercati cu apă sfintită”, scrie virologul Cristian Apetrei, pe pagina sa de Facebook.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România a anunţat miercuri, că medicamentul Arbidol nu este autorizat în România. Ba mai mult, produsul farmaceutic nu este înregistrat nici în Republica Moldova. În nomenclatorul medicamentelor din Republica Moldova pot fi găsite, însă, produse cu aceeaşi substanţă activă.

„Am cumpărat antivirale de la o doamnă care le aducea din Moldova”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 9 noiembrie, că familia sa a cumpărat medicamente antivirale pentru tratarea COVID de la o persoană care "le aducea din Moldova”.

Liderul PSD a transmis, în acelaşi timp, că un asemenea gest este "inacceptabil".

"Eu... am avut toţi nepoţi, iubitele nepoţilor, au avut toţi COVID, frate-miu, cumnata... Iertaţi-mă, am cumpărat antivirale de la o doamnă care le aducea din Moldova. E inacceptabil aşa ceva! Să cumperi antivirale de la tarabă! Nu ştii, nu ai niciun control dacă ele sunt contrafăcute sau sunt adevărate”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi seară, la România TV.

Preşedintele PSD a precizat că este vorba despre medicamentul Arbidol.

Întrebat dacă au fost eficiente antiviralele cumpărate din Moldova, el a răspuns: "Bineîneles, le-au luat din prima zi".

