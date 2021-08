Ciolacu anunță că PSD va depune moțiune de cenzură după congresele PNL și USR PLUS

"O să discut (...) cu colegii mei (...) Eu nu aş veni cu moţiunea să se suprapună luptei politice din interiorul PNL, dar o vom depune când va avea cele mai mari şanse să treacă. Categoric vom depune o moţiune de cenzură, de data aceasta la începutul sesiunii parlamentare, nu la sfârşitul sesiunii", a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la România Tv. Întrebat când ar avea moţiunea şanse mai mari să treacă , înainte de congresul PNL sau după 25 septembrie, preşedintele PSD a precizat: "Eu cred că după congresul PNL şi după congresul- nu-l neglijaţi, chiar dacă e pe 'mute' aşa un pic - USR PLUS ".În context, Ciolacu a avertizat că anul viitor va fi "mult mai greu" decât perioada 2009-2010. Cine era în spatele lui domnul Cîţu la... (depunerea candidaturii pentru şefia PNL - n.r.) domnul Boc (...), domnul Flutur? Nu sunt tot cei care au guvernat în 2009-2010, care ne-au tăiat veniturile, salariile şi pensiile? Nu tot ăia sunt? Acuma sunt reformişti...Ce reformă s-a întâmplat în România de 2 ani de zile? Nu vedeţi că Guvernul e incapabil să facă o reformă în vreun domeniu? Am îngropat agricultura de tot, suntem singurul stat european care nu am luat bani pe irigaţii în PNRR , bine, când se va aproba acest PNRR...", a mai declarat Ciolacu.