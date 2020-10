Marian Oprisan, dupa ce a fost scos din listele pentru Senat: "Marcel Ciolacu nu e stapanul PSD. Motivul pentru care a propus invalidarea listelor imi scapa"

Oprisan a adaugat ca nici nu a vrut sa candideze pentru un loc la Senat, insa primarii, colegii din organizatia social-democrata au decis, cu unanimitate de voturi lista de candidati. Oprisan a mai spus ca, potrivit statutului partidului, decizia de invalidare a listei trebuie trimisa la filiala PSD Vrancea care va lua o decizie daca va aproba invalidarea sau va mentine aceeasi lista."Marcel Ciolacu nu e stapanul PSD, deci nu putea facea acest lucru, l-a facut CPN, la propunerea lui Marcel Ciolacu. Paul Stanescu trebuie sa trimita decizia de invalidare a listei, iar Consiliul Judetean al organizatiei PSD Vrancea sa ia o decizie. Consiliul urmeaza sa ia in discutie decizia de invalidare, oar Consiliu are posibilitatea, conform statutului, sa faca noi propuneri sau sa le mentina pe cele anterioare. Eu sper sa o respecte (CPN decizia PSD Vrancea - n.r.)", a afirmat Marian Oprisan miercuri la Digi 24.El a mai spus ca nu are probleme de integritate deloc, deci candidatura sa nu contravine statutului si criteriilor PSD."Eu nici nu am vrut sa mai candidez pentru Senat, dar colegii mei primari si cei din consiliul judetean, cu unanimitate, m-au propus si au votat ca eu si alti colegi sa candidam pentru Senat si Camera Deputatilor. Daca colegii mei au dorit cu ardoare asta si cu unanimitate de voturi, nu puteam sa refuz. Ca astazi dl Ciolacu a propus CPN invalidarea listelor la judetul Vrancea, nu stiu din ce motive. Motivul imi scapa. Eu Marian Oprisan nu am probleme de cinste, de integritate in PSD si in Romania", a explicat Oprisan.Acesta a mai spus ca nu a fost in cele mai bune relatii cu Marcel Ciolacu, insa intr-o formatiune democratica nu trebuie ca toti social-democratii sa fie prieteni, ci sa se respecte reciproc."E adevarat. Nu am avut cele mai bune relatii cu presedintele PSD, dar intr-un partid democratic nu trebuie sa fim neaparat prieteni, trebuie sa ne respectam. Daca eu nu am probleme de integritatea absolut deloc. Potrivit legii, decizia nu e definitiva, organizatia din Vrancea se poate pronunta asupra listei. Asa spune statutul PSD. Nu stiu haideti sa vedem ce va fi (cum va decide PSD Vrancea - n.r.)", a conchis Marian Oprisan.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca decizia Consiliului Politic National al partidului de miercuri a fost ca pe listele formatiunii sa nu candideze nicio persoana care este trimisa in judecata. Prin urmare, listele vor fi revizuite si vor fi efectuate modificari ale candidaturilor inscrise prin adresa la birourile electorale judetene. Ciolacu a mai spus ca lista candidatilor PSD Vrancea a fost invalidata de CPN si a adaugat ca nu este oportuna candidatura lui Marian Oprisan la Senat, iar acesta ar trebuie sa ramana vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea.