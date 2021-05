Partidele de peste Prut intorc capul catre Bucuresti inaintea alegerilor din Republica Moldova. AUR si-a facut deja inamici la Chisinau

PPDA, intalniri cu mai multi lideri din PNL

AUR isi extinde influenta si peste Prut

In urma cu o saptamana, PSD a semnat alaturi de Partidul Democrat din Moldova un acord de colaborare menit sa sprijine parcursul european al Republicii Moldova. Liderul PSD Marcel Ciolacu a subliniat faptul ca PD este singura formatiune de peste Prut care este asociata Partidului Socialistilor Europeni."Am semnat un acord intre Partidul Democrat din Moldova (PDM) si intre Partidul Social Democrat (PSD). De fapt, am semnat un acord cu fratii nostri din Republica Moldova, cu unicul partid asociat Partidului Socialistilor Europeni din Moldova. Situatia de la Chisinau, din punctul nostru de vedere, este una incordata, existand riscul ca in Republica Moldova sa nu se poata crea o majoritate pro-europeana. Am parcurs si programul de tara al PDM "Moldova Altfel", fiind unica formatiune politica care merge in alegeri cu un plan national. Este un plan structurat, pro-european, un plan orientat spre partenerul strategic al Romaniei si Republicii Moldova - Statele Unite ale Americii si de ce nu un plan pentru o apropiere cat mai mare de Republica Moldova si Romania", a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, in cadrul unei conferinte de presa.De partea cealalta, liderul PDM Pavel Filip a amintit de relatia dintre Romania si Republica Moldova si a subliniat ca nu exclude o alianta in viitorul Parlament cu Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) in cazul in care formatiunile vor trece pragul electoral."Romania a fost si ramane un avocat, un prieten, un partener in parcursul european al tari noastre. Avem o relatie de suflet, aceasta este clar. Romania este principalul partener comercial al Republicii Moldova, dar si mai important ne leaga istoria, cultura, limba, identitatea si oamenii nostri. Voi repeta cu fiecare ocazie ca nu voi uita acea mana de ajutor oferita de Romania Republicii Moldova in 2016 atunci cand am venit la guvernarea Republicii Moldova si cand era o criza nemaipomenita. Vorbesc de imprumutul de 150 de milioane oferite atunci, dar si de ajutoarele umanitare", a declarat liderul PD de la Chisinau.Partidul Democrat din Moldova este condus in prezent de fostul premier Pavel Filip, dupa ce, in trecut, liderul de facto era oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.Mai multi lideri din PNL au fost cautati de catre o delegatie a Platformei DA (PPDA), in contextul in care ambele formatiuni fac parte din familia Partidului Popular European. Delegatia din Republica Moldova s-a vazut cu mai multi ministri romani precum ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Adrian Oros , ministrul Energiei Virgil Popescu , ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu , ministrul de Interne Lucian Bode si ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu Delegatia PPDA s-a intalnit si cu premierul Florin Citu , iar potrivit liderului formatiunii, Andrei Nastase , cei doi au discutat despre posibilitatea de extindere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a Romaniei si pentru cetatenii din Republica Moldova."Am convenit sa identificam un mecanism ca si cetatenii moldoveni sa poata beneficia de resursele europene si romanesti destinate modernizarii", a transmis PPDA intr-un comunicat de presa. Tot saptamana trecuta, delegatia din Basarabia s-a intalnit si cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan De cealalta parte, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) nu a asteptat sa fie cautata si a mers la Chisinau pentru formarea unor aliante politice. Pana in acest moment, AUR a convins trei formatiuni mai mici, unioniste, de a participa la alegerile parlamentare de la Chisinau sub sigla AUR.Printre acestea se regasesc Uniunea Salvati Basarabia (USB), Partidul Popular Romanesc (PPR) si Partidul Liberal (PL), condus de catre fostul edil al Chisinaului, Dan Chirtoaca."Am decis ca noi, cei din Partidul Liberal, sa facem front comun cu Alianta pentru Unirea Romanilor, care a obtinut un rezultat exceptional in cadrul alegerilor parlamentare din Romania. Necesitatea optiunii unioniste in buletinul de vot este absolut necesara", a afirmat acesta din urma.Nu toate negocierile conduse de AUR au avut insa si succes. Partidul Unitatii Nationale (PUN), a transmis ca a refuzat sa se alature aliantei, motivand ca PUN si-ar dori sa mearga in bloc alaturi de AUR, nu sub sigla AUR. Cateva zile mai tarziu, liderul PUN Octavian Tacu a facut o declaratie de forta in care a dezaprobat orice fel de alianta cu AUR, pe care il numeste un partid "anti-european"."Care este logica construirii unui bloc? Nici logica preelectorala, dar cu atat mai mult logica post-electorala! Divergentele noastre de viziuni sunt absolut clare, pentru ca AUR este un partid anti-european, un partid anti-masca, anti-vaccin, anti... ce vreti. Plus la asta, e un partid care este refractar la asumarea actului de guvernare. Eu personal mai bine ma intorc la catedra universitara, decat sa intru cu AUR in Parlament", a declarat Tacu in cadrul unei emisiuni TV.