Povestea primaritei batause, condamnata la inchisoare cu suspendare, care candideaza pe listele PSD pentru Senat

Presa locala a scris ca Aurica Cobuz a fost condamnata cu suspendare pentru vatamare din culpa, a sarit la bataie la mai mult cetateni din comuna, in repetate randuri, a abuzat de functia pe care a detinut-o si a facut afaceri cu statul si angajari dubioase.In 2009, Aurica Cobuz a fost condamnata cu suspendare pentru vatamare corporala din culpa. Pe atunci, director la Biroul de Protectia Mediului Muncii si Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publica din Iasi, a fost condamnata la o pedeapsa de patru luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.Femeia a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia victima a fost ranita grav, insa cele patru luni de inchisoare nu vor fi executate in regim de detentie, informeaza Buna Ziua Iasi.Martorii au sustinut atunci ca Aurica Cobuz circula cu o viteza foarte mare si a intrat pe contrasens pentru ca nu a mai putut mentine controlul volanului.In campania electorala din anul 2020, primarita a sarit la bataie la un contracandidat. Primarul comunei iesene a ajuns sa-l ameninte pe barbat, sa-i adreseze jigniri dupa ce barbatul a surprins o taiare ilegala de copaci din parcul dentrologic al comunei, autorizata tocmai de Aurica Cobuz. Primarita a ajuns sa fie cercetata penal pentru lovire.In 2019, in perioada in care PSD-ul condus de Dragnea, organiza mitinguri de sustinere pentru partid, un cetatean din Tibanesti a filmat plecarea unor cetateni din comuna, la mitingul PSD de la Iasi. Aceasta s-a enervat cand a vazut ca e filmata."Iesi de aicea! Scot pantoful si iti dau in cap!", a strigat Aurica Cobuz. "Mai, dar tu chiar vrei bataie!", a adaugat aceasta.Un incident similar s-a intamplat si anul acesta in preajma sarbatorilor pascale, atunci cand casa unei familii nevoiase din satul Glodenii Gandului a fost cuprinsa de flacari. Pompierii din comuna au ajuns cu intarziere, iar lumea adunata in zona a reclamat acest lucru. Dupa un timp a ajuns si Aurica Cobuz.Luata la intrebari de oameni, aceasta a ajuns sa se contreze fizic cu un barbat din multime. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru calmarea spiritelor.Aurica Cobuz, edilul comunei Tibanesti, a fost acuzata ca ar fi lasat de izbeliste sediul Primariei, fara masurile elementare de securitate si protectie impotriva infractorilor.In timpul unui control, politistii ieseni au descoperit ca la Primaria Tibanesti supravegherea lipseste cu desavarsire. Mai mult, salariile lunare ale angajatilor, ajutoarele sociale si alte valori monetare sunt depozitate in casierie, intr-un seif de marca neidentificabila si necertificat, fara un sistem de paza si protectie, fara supraveghere video impotriva furtului si distrugerii.Din cauza neimplementarii normelor metodologice privind aplicarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, primarita din Tibanesti a fost amendata cu 26.000 de lei.In temeiul Legii 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, dar si elaborarea deficitara a analizei de risc la securitatea fizica a Primariei, Aurica Cobuz a fost amendata cu suma de 26.000 de lei. De asemenea, UAT Tibanesti, in frunte cu primarita, au fost obligati sa ia masuri urgente de protectie si securizare imediata a institutiei.Aurica Cobuz a contestat amenda in instanta . Procesul aflat pe rol la Judecatoria Iasi a ajuns la al treilea termen, pe 17 octombrie judecandu-se contestatia primaritei care vrea sa scape de amenda de un sfert de miliard, conform Jurnalului Iesean Mai multi cetateni au dat in judecata primaria deoarece refuza sa le inregistreze proprietatile sau sa le elibereze adeverinte pentru obtinerea fondurilor europene. Unii cetateni au castigat deja procesele iar primarita a fost obligata se le plateasca daune considerabilePrimarita PSD a refuzat sa inregistreze proprietatile cetatenilor comunei si mai mult sa le elibereze adeverinte pe care sa le prezinte la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) pentru a incasa sunbventiile pe suprafata, totul ar avea legatura cu faptul ca aceasta are la randul sau afaceri in agricultura, scrie dezvaluirea.ro O femeie a castigat definitiv procesul, Aurica Cobuz fiind acum obligata sa-i inscrie casa si terenurile si mai mult sa-i plateasca daune morale de 10.000 lei la care se adauga cheltuieli de judecata de 2.500 lei. Femeia a aratat in plangerea adresata instantei ca a depus mai multe cereri la Primaria Tibanesti solicitand sa-i fie inregistrata proprietatea dar a fost refuzata. Asta in conditiile in care femeia obtinuse anterior si un titlu de proprietate."Mai mult, retine instanta ca parata a avut o atitudine duplicitara, intrucat au dat eficienta titlului de proprietate al reclamantei, inscriind-o pe aceasta in evidentele fiscale si incasandu-i acesteia impozitul local aferent, iar in anul 2015 eliberandu-i certificatul de atestate fiscala aferent", se arata in sentinta pronuntata de judecatorii Tribunalului Iasi in dosarul 4273/2017.Judecatorii ieseni arata ca Aurica Cobuz a savarsit un abuz atunci cand a refuzat eliberarea documentelor."Ca urmare, constata Tribunalul ca parata a ignorat dispozitiile legale incidente si, cu abuz de putere, a refuzat eliberarea documentelor pe care legea le stabileau in atributiile lor legale cu privire la imobilele reclamantei, negandu-i practic acesteia dreptul de proprietate. In concluzie, refuzul paratei a fost nejustificat si urmeaza a fi cenzurat ca atare de catre instanta, prin obligarea acestora la eliberarea actelor administrative necesare inscrierii dreptului de proprietate la OCPI pentru imobilele atribuite reclamantei", au dispus judecatorii.Primarul Aurica Cobuz nu ar fi vrut sa implementeze un proiect cu fonduri UE in comunitatea locala pentru ca acesta a fost inceput in mandatul fostului primar. Mai mult, Aurica Cobuz a solicitat chiar institutiei care a avizat proiectul renuntarea la acesta. Peste 160 de mii de euro s-au pierdut imediat, primarul actual venind cu un alt proiect. Astfel Aurica Cobuz s-a ales cu un dosar penal, la Serviciul de Investigatii a Criminalitatii Economice IasiIn decembrie 2015, fostul primar Vasile Ipate a depus la Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) o cerere de finantare pentru modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural Tibanesti. Valoarea investitiei din fonduri europene era de 162 de mii de euro.Primaria Tibanesti a depus proiectul din fonduri UE si pentru un studio de inregistrari de care s-ar fi folosit Ansamblul Folcloric "Petre P. Carp" al Caminului Cultural Tibanesti. In plus, proiectul prevedea si un atelier de pictura.Aurica Cobuz a cerut renuntarea la proiectul derulat cu fonduri europene. Iar apoi a depus, prin Grupul de Actiune Locala (GAL) Colinele Iasilor, un proiect cu aceeasi denumire, dar cu o valoare de numai 78 de mii de euro, a scris BZI Surse Pulsul Iesean au publicat detaliile unei licitatii desfasurate in anul 2019, prin care un microbuz intra in posesia primariei pe o suma de 27.295 mii euro.Microbuzul, cumparat in 2003, a fost folosit in afacerile personale ale Auricai Cobuz, insa cativa ani mai tarziu, firma a intrat in insolventa, asa ca actualul primar a ramas cu un microbuz second-hand.A folosit o firma intermediara, Green Terra SRL Iasi, a carei domeniu de activitate este producerea de ambalaje in carton si intermedieri -vanzari de produse alimentare si nealimentare, o firma cu doi angajati, infiintata in 2008.Presa locala scria ca una dintre societatile abonate an de an la robinetul cu bani de la stat era SC Criscom SRL din Tibanesti. Firma apartinea Auricai Vicu, mama functionarei publice, pe atunci, Aurica Cobuz, sefa biroului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare din cadrul CJ, despre care satenii din Tibanesti sustin ca ea se ocupa de firma si nu mama ei. Ziarul de Iasi a mai prezentat in trecut modul prin care societatea a primit bani in 2008 pentru infiintarea unei culturi de grau pe o suprafata de 150 de hectare. Cu toate ca nu a putut dovedi decat insamantarea a 81,47 de hectare, pe diferenta de 68,53 de hectare culturiile fiind distruse din cauza densitatii, societatea a primit despagubiri pentru intreaga suprafata de 150 de hectare, aceasta figurand in procesul verbal de constatare cu o calamitate de 100%.Acelasi lucru s-a intamplat si in 2009 cand Aurica Vicu administratorul societatii a inaintat primariei Tibanesti o notificare prin care instiinteaza ca seceta a produs pagube in proportie de 70-100% pe o suprafata de 90 de hectare de rapita si 180 de hectare de grau ce apartin societatii. In instiintarea se mentiona ca pagubele se datoreaza unei "secete execesive, complexe, persistenta in timp si care afecteaza culturile de pe terenurile neirigate".In schimb, membrii comisiei de constatarea a pagubelor au sustinut ca la nivelul comunei Tibanesti nu au existat in anul respectiv culturi afectate mai mult de 30%."Doamna Vicu a depus in data de 5 iunie o instiintare prin care solicita subventii pentru culturi calamitate. Nu s-a prezentat pentru a se constata aceste pagube in teren desi a fost notificata de 2 ori, astfel ca joi, comisia de expertiza a mers in teren pentru vedea pagubele produse de canicula . Nu exista pierderi mai mari de 20-30%. Nici nu se pune problema de 100%. Asteptam sa se prezinte administratorului societatii pentru a se intocmi procesul verbal de constatare", ne-a declarat Maria Dragos, reprezentant Oficiul Judetean de Consultanta Agricola si membru al comisiei.Aurica Cobuz, primarul comunei Tibanesti, si-a angajat o apropiata pe un post de consilier personal in plina pandemie de COVID-19. Femeia are peste 70 de ani si va castiga aproape o mie de euro brut pe luna. Aurica Cobuz i-a facut loc in Primarie si sotului sau.Femeia este originara din Griesti si este soacra lui Gheorghita Cogan, fost ales local PSD.Batrana fara studii superioare are in atributii gestionarea problemelor cu comunitatea din localitate. Femeia trebuie sa mearga in comunitate si sa afle problemele cu care se confrunta cetatenii din Tibanesti pentru a le trasmite primarului Aurica Cobuz."Este o femeie foarte destoinica. Eu angajez pe postul de consilier pe cine vreau. Doamna tine legatura cu batranii din comuna, este o femeie cu experienta, a lucrat in agricultura si are cunostinte. Cunoaste lumea din zona, are vigilenta si spirit de sacrificiu. Organigrama este facuta in asa fel incat sa avem si consilieri personali. Oamenii au nevoie de consilieri. Nici nu m-a interesat cati ani are. Eu vreau un batran aici langa mine, nu un tanar. Nu spun ca ei nu lucreaza, insa au foarte multe pretentii. Un batran este mult mai capabil", a spus primarul Aurica Cobuz.In urma cu cateva luni, publicatia locala Reporteris.ro a dezvaluit faptul ca, la Primaria Tibanesti, in urma unui concurs cu un singur candidat pe loc, sotul primaritei a fost angajat sef al Politiei Locale din comuna."Concursul a fost organizat in luna martie, la sediul primariei, iar Cezar Cobuz, sotul, a fost singurul candidat (...)In noua functie pe care o ocupa cu ajutorul sotiei-primar, Cezar Cobuz are venituri consistente, pe langa pensia MApN. Conform grilei de salarizare semnate de sotie, salariul de baza al unui sef de birou de la Tibanesti este de 5.800 de lei brut.", se arata in ancheta realizata de catre jurnalistii de la Reporteris.ro.Aurica Cobuz, primarul comunei Tibanesti, are o prezenta foarte activa pe retele de socializare. Mai ales de cand a inceput campania electorala, edilul PSD, are mai multe postari pe teme politice.Multe dintre ele il vizeaza pe Klaus Iohannis si sunt din surse dubioase, neverificate si calomnioase dupa cum remarca oameni apropiati mediului politic. De exemplu, Iohannis este catalogat ca fiind etnic, deci nu este roman, ofiter acoperit german sau sustinator al nazismului. Viorica Cobuz nu este la prima isprava de acest fel.Secretarul de stat in Ministerul Culturii Liviu Bratescu a acuzat primaria comunei Tibanesti ca a lasat in ruina conacul familiei Petre P. Carp si ca distruge parcul din localitate, amenintand cu sanctiuni la adresa sefilor acestei institutii.Liviu Bratescu afirma, intr-un comunicat de presa, ca s-a deplasat in comuna ieseana Tibanesti pentru a vedea starea in care se afla Ansamblul Conacului Petre P. Carp, care include si un parc, sI ca a constatat starea dezastruoasa in care se afla monumentul."Ansamblul face parte din patrimoniul cultural national sI este monument clasat in grupa A a obiectivelor de valoare nationala si universala. Este inadmisibil ce se petrece la Tibanesti. Primaria condusa de Aurica Cobuz a schimbat denumirea parcului din "Parcul Petre P. Carp" in "Parcul Central", a taiat arbori seculari sanatosi din parc, a schimbat traseele si finisajele aleilor din parc, a realizat diverse alte amenajari si a efectuat lucrari pentru construirea unei sali de sport, toate acestea fara avizele necesare pentru protejarea patrimoniului cultural. Parcul de la Tibanesti a devenit dintr-o perla a Moldovei un exemplu pentru ce pot face nepasarea si ignoranta unui primar", sustine secretarul de stat in Ministerul Culturii, Liviu Bratescu.El a spus ca primaria Tibanesti lasa sa se ruineze mausoleul familiei Petre P. Carp si ca este in obligatia acestei institutii "sa asigure paza, integritatea si protectia parcului si a mausoleului, sa asigure efectuarea reparatiilor curente si de intretinere, precum si lucrari de conservare, consolidare si restaurare"."Am solicitat Directiei Judetene pentru Cultura Iasi sa puna in vedere Primarului comunei Tibanesti, Aurica Cobuz, faptul ca este timpul sa-si indeplineasca atributiile legale si sa inceteze interventiile fara aviz in monumentul istoric si zona lui de protectie. Distrugerea parcului si degradarea mausoleului familiei P.P.Carp nu pot fi privite cu indiferenta la nesfarsit de institutiile statului roman", a precizat secretarul de stat Lviu Bratescu.El a mai spus ca vor urma sanctiuni daca primaria va continua sa incalce prevederile legislatiei cu privire la protejarea monumentelor istorice.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o conferinta de presa ca pe listele pentru alegerile parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale."Decizia noastra in ceea ce priveste candidatii la alegerile parlamentare am facut-o deja publica: pe listele PSD nu va exista niciun candidat pentru parlamentare cu probleme penale. In al doilea rand, nu va exista niciun candidat pe listele PSD care sa nu treaca prin filtrul Consiliului National", a spus Ciolacu.