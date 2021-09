PSD anunţă oficial că va depune propria moţiune de cenzură. Va vota USR PLUS o moțiune în care propriii miniștri sunt criticați?

Romaşcanu a mai declarat că PSD nu va sprijini un guvern minoritar, conform G4media . Anunţul purtătorului de cuvânt al PSD vine după ce în cursul zilei de sâmbătă mai mulţi lideri social-democraţi au schimbat tonul în privinţa strategiei pe care partidul o va adopta în cazul iniţierii moţiunii de cenzură. Dacă iniţial PSD părea dispus să voteze orice moţiune de cenzură , lideri precum Gabriela Firea şi Marcel Ciolacu au anunţat că nu doar Florin Cîţu trebuie să plece de la guvernare, ci şi USR PLUS.„Nu particip la mascarade! Nu voi fi niciodată la remorca incompetenţilor! Ce înţelegeri să fac cu cei care patronează dezastrul din Bucureşti şi din marile oraşe? Pentru mine şi sute de mii de bucureşteni, USR-Plus şi Orban înseamnă Nicuşor şi Clotilde!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook Dată fiind situaţia inedită la care s-a ajuns în Parlament după conflictul dintre PNL şi USR PLUS, calculele matematice arată că pot fi iniţiate două moţiuni de cenzură în aceeaşi sesiune parlamentară. Cu toate acestea, PSD va căuta să împingă cât mai repede propria moţiune prin Birourile Permanente ale celor două camere şi să forţeze mână USR PLUS, aleşii alianţei fiind nevoiţi să voteze o moţiune de cenzură care critică dur propriii miniştri dacă vor să-şi atingă cât mai repede obiectivul: înlăturarea lui Florin Cîţu. Planul social-democraţilor fusese anunţat în cursul zilei de G4 Media.Având în vedere că primele două şedinţe ale Birourilor Permanente nu au putut avea loc din cauza lipsei cvorumului, PSD are o şansă bună să reuşească împingerea propriei moţiuni de cenzură în Parlament înaintea celei iniţiate de AUR şi USR PLUS. Cvorumul nu a putut fi îndeplinit ca urmare a lipsei de la şedinţa a majorităţii reprezentanţilor social democraţi din Birourile Permanente, cei de la PNL având motive clare să nu participe. Biroul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte duminică, de la ora 12.00.