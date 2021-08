PSD se răzgândește din nou cu privire la data moțiunii de cenzură. Social-democrații anunță că o vor depune când vor avea cele 234 de voturi necesare

Președintele PSD Marcel Ciolacu a precizat în sedința PSD că la acest moment, opoziţia are in Parlament 204 voturi.Întrebat dacă există posibilitatea ca moţiunea de cenzură să fie depusă înaintea Congreselor PNL şi USR PLUS, liderul PSD a răspuns: "Sunt ferm convins că şi domnul Simion îşi doreşte ca această moţiune să treacă şi nu să o depunem de dragul să o depunem. Nu ştim, dacă avem suficiente semnale că avem suficiente voturi s-ar putea să o depunem şi după Congres sau poate românii îşi vor dea seama şi vor pune presiune şi dl Iohannis îşi va da seama pe cine a pus premier ”.Liderul social-democraţilor a reiterat că alegerea de premier al PSD este în continuare Alexandru Rafila Aceasta este a doua oară când PSD se răzgândește cu privire la data depunerii moțiunii de cenzură. Inițial, Marcel Ciolacu declara într-o emisiune TV că demersul va fi realizat după congresele PNL și USR PLUS , pentru ca social-democrații să nu intervină în luptele interne ale celor două partide."O să discut (...) cu colegii mei (...) Eu nu aş veni cu moţiunea să se suprapună luptei politice din interiorul PNL, dar o vom depune când va avea cele mai mari şanse să treacă. Categoric vom depune o moţiune de cenzură, de data aceasta la începutul sesiunii parlamentare, nu la sfârşitul sesiunii", explica șeful PSD pe 22 august.O săptămâna mai târziu Ciolacu se răzgândea și anunța că moțiunea va fi depusă chiar la începutul sesiunii parlamentare, în primele zece zile, și înaintea congresului de la PNL din 25 septembrie. Totodată, liderul PSD relatează că a discutat deja cu AUR , care s-a arătat în favoarea susținerii moțiunii."Eu o să le propun colegilor mei ca la începutul sesiunii (parlamentare - n.red.), să nu ţinem cont de ce au ei acolo, mascarada aia de congres , să ţinem cont numai de ce se întâmplă în economie, de nivelul de trai al românilor şi să depunem la începutul sesiunii moţiunea de cenzură, relata liderul PSD.Potrivit unor surse politice citate de News.ro, data moțiunii a provocat tensiuni în PSD, Gabrielei Firea și a lui Paul Stănescu vrând ca aceasta să fie depusă mai devreme, pentru a profita de scandalul cu beția premierului Florin Cîțu din SUA.