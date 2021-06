PSD rostogoleste fake news-ul privind dreptul barbatilor "de a naste". Analist: "Efectele asupra publicului nu pot fi cuantificate pe termen scurt"

PNRR, alt exemplu de dezinformare

Efectele pe termen lung ale dezinformarilor

Intr-o interventie pentru Ziare.com, analistul politic Radu Delicote explica cum cad prada unii politicieni tentatiei de a raspandi fake news, dar si efectele pe termen lung asupra electoratului.Mai multi parlamentari si persoane influente din Romania au distribuit vineri, 25 iunie, pe retelele sociale o stire falsa cum ca mai multi europarlamentari romani, printre care si Dacian Ciolos, ar fi votat pentru "ca si barbatii sa poata naste".In realitate, votul a fost pentru adoptarea "raportului Matic", care prevede protejarea sanatatii si a drepturilor sexuale si de reproducere ale femeilor, care includ si persoanele transgender. Cu toate astea, desi informatia a fost demontata, liderul PSD Marcel Ciolacu a rostogolit mai departea fake news-ul, acuzandu-l pe Dacian Ciolos a "votat ca sa nasca barbatii"."Ce face mediul rural in care nu s-a vaccinat nimeni? Daca vine valul patru? Parca ne cred cretini! Domnu' Ciolos, care a votat sa nasca barbatii, s-a vaccinat? Am vazut ca ne-a facut pe toti retrograzi, ca n-am votat ca nasc barbatii", a declarat Marcel Ciolacu duminica, 27 iunie, intr-o emisiune la Antena 3.Contactat de Ziare.com, analistul politic Radu Delicote a explicat cat de usor este sa cazi prada undei dezinformari, chiar si in cazul politicienilor. Acesta mai vorbeste si despre "dorinta de a capitaliza" anumite subiecte a unor politicieni, fiind una dintre modalitatile in care opozitia poate fi vizibila pe agenda publica."De regula, stirile false sunt asa construite, ca sa fie cat mai usor preluate, cat mai puternic distribuite si, poate cel mai important, cat mai facil de tinut minte. De aceea, sunt foarte mult lideri politici (nu doar din Romania) care cad prada dezinformarilor, care distribuie stiri false sau cu potential fals si care, in definitiv, pot pune umarul la un sentiment de neincredere din opinia publica. La noi, contextul este ceva mai simplu: agenda publica, in acest moment, apartine coalitiei de guvernare. Opozitia (fie ca nu vrea, fie ca nu poate) nu este atat de vizila pe agenda publica (subiectele mainstream). De aceea, poate exista tentatia ca anumite subiecte fie preluate si distribuite (fara o cercetare amanuntita, in prealabil). Dorinta de a capitaliza rapid este inselatoare", explica Delicote.De altfel, un alt subiect intens exploatat de social-democrati a fost Planul National de Rezilienta si Redresare, despre care PSD a afirmat in numeroase randuri ca a fost respins de catre Comisia Europeana, cu toate ca el nici nu era depus.In urma cu trei saptamani, Marcel Ciolacu relua din nou ideea ca PNRR-ul Romaniei a fost respins de catre Comisia Europeana, cu toate ca oficialii europeni cerusera doar niste clarificari cu anumite aspecte din proiect.Pe 10 iunie, Marcel Ciolacu afirma ca Comisia Europeana "pur si simplu a pulverizat PNRR. Am spus de la inceput ca banii au destinatie catre firmele de consultanta politica ale lor. Am adus documente cu cine a creat acest PNRR, sunt companii straine (...) Cred ca le-a sarit pixul din mana la Comisie cand au citit aceste gogomanii! Unde e Romania educata a lui Iohannis? E facuta praf, o rusine", a declarat liderul PSD intr-o emisiune la Antena 3. Ulterior, ideea a fost dezmintita atat de premierul Florin Citu cat si de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea Intrebat despre ce efecte pot avea pe termen lung astfel de dezinformari, Radu Delicote a subliniat pentru Ziare.com ca urmarile nu pot fi vazute pe termen scurt si ca electoratul isi va pierde incetul cu incetul increderea in toata clasa politica."Din pacate, efectele nu pot fi cuantificate pe termen scurt, niciodata. Problema nu este ca un lider de partid politic sau alt lider de partid politic a distribuit o stire falsa, ci ca increderea la nivelul populatiei, scade. De la un punct incolo, degeaba antagonizezi un electorat sau iti intaresti alt electorat, daca tendinta opiniei publice va fi in scadere. De aceea, cred, ca toti liderii politici si institutionali trebuie sa fie foarte ponderati in comunicare, in sensul in care orice subiect pe care il comunica sa fie tratat la nivelul populatiei pe de-a intregul ei", a conchis analistul politic.