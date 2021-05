Marcel Ciolacu anunta ca PSD a semnat un acord de cooperare cu Partidul Democrat din Republica Moldova

"Astazi, impreuna cu domnul presedinte Pavel Filip, am semnat Acordul de Cooperare dintre Partidul Democrat din Moldova si PSD.Am facut impreuna acest pas deoarece Moldova traverseaza in prezent un moment politic foarte complicat. Este vital ca partidele pro-europene sa poata forma o majoritate dupa alegerile anticipate din iulie", a transmis Marcel Ciolacu intr-un mesaj pe Facebook Liderul PSD a mai subliniat ca va face "tot ce ne sta in putinta" pentru a sustine PDM, aducand laude la programul de guvernare al moldovenilor."Noi vom face tot ce ne sta in putinta pentru a ajuta Partidul Democrat din Moldova, singurul partid de peste Prut asociat Partidului Socialistilor Europeni.De altfel, programul "Moldova Altfel" cu care fratii nostri se prezinta in fata electoratului, contine din capul locului angajamentul ferm ca "Romania ramane un partener de suflet, iar SUA - un partener strategic". Acest angajament ferm, pro-european, nu poate decat sa ne dea convingerea ca PDM va ramane consecvent continuarii reformelor in vederea dezvoltarii democratice si avansarii parcursului european si euro-atlantic", a conchis Marcel Ciolacu.