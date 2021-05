PSD a atacat la CCR numirea conducerilor interimare de la TVR si radioul public. Care sunt argumentele lui Marcel Ciolacu

In sesizarea la CCR a hotararii Parlamentului privind numirea directorului general interimar al SRTv, PSD sustine ca "singura prevedere legala aplicabila situatiei din data de 11 mai 2021 ar fi fost incadrarea in art. 46 alin (7), intrucat au fost respinse de catre plenul reunit al Parlamentului rapoartele de activitate si de executie bugetara, fiind necesara, ulterior, declansarea procedurii de numire a unui nou Consiliu de Administratie a Societatii Romane de Televiziune, fara a avea posibilitatea conferita de textul legal de a numi un director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Nimic nu a impiediccat majoritatea ca, in cadrul unui Birou permanent reunit sa declanseze aceasta procedura, cu atat mai mult cu cat cvorumul de sedinta a fost indeplinit. In schimb, a fost numit un director general interimar prin interpretarea gresita a legii si incalcarea acesteia, intrucat nici una din cele trei articole enuntate mai sus nu se poate aplica in speta de fata. Daca legiuitorul ar fi dorit sa mai introduca si alte situatii, care sa duca la numirea unui director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, atunci acestea trebuiau prevazute in mod expres in textul legii".Acelasi argument il ofera PSD si in sesizarea formulata la Curtea Constitutionala referitoare la hotararea Parlamentului privind numirea directorului general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune. Inca de saptamana trecuta Marcel Ciolacu anunta ca PSD va ataca la CCR aceste numiri."S-au facut niste numiri interimare la radioul public si la televiziunea publica, o fortare a regulamentului sedintelor comune. Sunt patru state europene intr-o ancheta a Comisiei Europene pentru schimbarile abuzive de la televiziunile publice din tarile respective. Categoric, PSD va contesta la CCR aceste numiri interimare de la radio si de la TVR. Eu ma refer la proceduri, nu la persoane. Nu vreau sa atac pe nimeni personal. Vom ataca si la CCR, vom scrie si la Comisia Europeana si cred ca nu vor mai fi patru state investigate, o sa fie cinci state investigate, inclusiv Romania. Nu poti sa pici un raport, ramane institutia fara director si sa spui ca intr-o ora tinem comisie si haideti sa facem propuneri. Cine a auzit asa ceva? A fost ceva anticipat, deja aranjat, de aceea PSD nici nu a avut propuneri", a declarat Marcel Ciolacu, miercurea trecuta la DC News.