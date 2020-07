Reactia liderului PSD, Marcel Ciolacu, la discursul presedintelui: "Sa invoci la nesfarsit laitmotivul PSD e cel putin penibil, domnule presedinte!"

"Presedintele Iohannis minte pentru Guvernul sau. Degeaba! Guvernul PNL tot prost si corupt ramane. De asta trebuie sa plece!Jenant moment! Sa vezi cum Puterea da vina pe Opozitie pentru ca ea, Puterea, a stat doua saptamani pentru a scrie o lege.O lege proasta, aberanta, care tranforma Romania in dictatura pilelor numite in functii publice. O lege care nu respecta drepturile cetatenilor simpli, dar dadea putere de Dumnezei unor functionari parasutati de PNL in functii pentru care nu au nicio calitate.⚠️ Guvernul - 2 saptamani pentru o aberatie (25 iunie - 6 iulie).⚠️ Parlamentul - 8 zile (9- 16 iulie) pentru a avea o lege aplicabila, realizata impreuna cu societatea civila, cu CSM , cu medici si pacienti.Deci, cine a tras de timp "saptamani", domnule Iohannis?!Parlamentul a corectat, cat a putut in acest timp foarte scurt, mizeria trimisa de Guvern! Sa invoci la nesfarsit laitmotivul PSD e cel putin penibil, domnule presedinte! Dar sa si minti pentru un guvern prost si corupt, e de-a dreptul scandalos.Tot PSD e de vina ca Orban nu sufla o vorba despre organizarea alegerilor in conditii de siguranta? Sau despre deschiderea scolilor?! Stiu, da, mai e o luna si jumatate, e prea devreme pentru Orban....", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook. Seful statului a criticat modul in care PSD a trecut legile necesare controlului situatiei pandemiei in tara noastra." O etapa notabil de negativa a fost disputa din Parlament pe legea carantinei si izolarii.Legea a fost elaborata in regim de urgenta de guvern, trimisa in Parlament, unde PSD a tras de timp intr-un mod cinic inimaginabil pe care nu l-a banuit nimeni. Au tinut proiectul saptamani intregi in Parlament, au aparut politicieni care deschis au incitat la nesupunere - sa nu mai purtam masca etc, inducand in public impresia ca situatia nu e grava. In acele saptamani, foarte multe persoane au iesit din spitale . Deci PSD, cu un cinism inimaginabil, a tergiversat adoptarea legislatiei", a spus seful statului.