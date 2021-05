PSD, dupa ce Ciolacu a fost prins cu minciuna privind intalnirea cu Citu: Premierul continua sa se comporte politicianist si iresponsabil

"Este regretabil ca lupta politica interna din PNL pune in pericol realizarea Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a aratat intreaga disponibilitate de a avea un dialog constructiv cu premierul Florin Citu pe marginea PNRR, in conditiile in care Comisia Europeana a respins deja de doua ori planul trimis de Guvern. Este in interesul Romaniei si spre binele tuturor cetatenilor ca reprezentantii Guvernului sa colaboreze cu cei care pot contribui la salvarea pe ultima suta de metri a PNRR", arata PSD, intr-un comunicat de presa remis luni News.ro.Conform sursei citate, PSD sustine necesitatea prezentarii PNRR in Parlament."PSD a reinnoit oferta de a pune la dispozitie toti specialistii si expertii partidului, care sa se implice pentru ca Romania sa aiba cat mai rapid un document final, care sa respecte cerintele Comisiei Europene. Din pacate, constatam ca Ludovic Orban si Florin Citu continua sa se comporte politicianist si iresponsabil in aceasta situatie critica pentru Romania. PSD continua sa sustina necesitatea dialogului cu patronatele, sindicatele si cu Opozitia, precum si a prezentarii PNRR in Parlament, exact in termenii in care si Comisia Europeana i-a recomandat premierului Citu", a conchis sursa mentionata.Reactia vine dupa ce Marcel Ciolacu a reluat duminica seara, la Antena 3, afirmatia potrivit careia Florin Citu l-a contactat telefonic pentru a discuta pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), liderul social-democrat sustinand ca acest gest este consecinta solicitarilor adresate in acest sens premierului de catre comisarii europeni. El a povestit, duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca a fost contactat de catre prim-ministru pentru a discuta pe tema PNRR. Conform acestuia, discutia a durat "maxim un minut"."A ramas ca ne vom vedea sa stam de vorba vizavi de PNRR. A ramas ca maine stam de vorba si stabilim data intalnirii si locatia unde ne vom intalni", a adaugat liderul PSD.In schimb, Guvernul a transmis luni ca prim-ministrul Florin Citu nu are in aceasta saptamana in program o intalnire cu presedintele PSD Marcel Ciolacu.