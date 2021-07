Reacția lui Ciolacu după eliberarea lui Liviu Dragnea: ”Noul PSD va continua să fie preocupat de problemele reale ale românilor”

Marcel Ciolacu i-a urat sănătate lui Liviu Dragnea și a afirmat că nu va comenta declarațiile sale."Îi urez multă sănătate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioadă grea și cu siguranță acum are nevoie de liniște. Nu voi comenta declarațiile domniei sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale”, a afirmat Ciolacu pe Facebook Cu toate astea, Ciolacu tot i-a trimis un semnal fostului lider PSD, subliniind că „noul” PSD este preocupat de „problemele reale” ale romanilor.„#NoulPSD va continua să fie preocupat de problemele reale ale românilor: scăderea nivelului de trai, creșterile de prețuri, înghețarea salariilor și pensiilor sau dezastrul în accesarea fondurilor europene”, a conchis Ciolacu pe FacebookFostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a ieșit joi, 15 iulie, din închisoare . A fost așteptat la penitenciarul Rahova de iubita sa, Irina Tănase și de mai mulți susținători.La ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a declarat:"Unde-i Irina?După doi ani de chin și suferință, abuzuri și umilințe. cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am intrat aici România era o țară prosperă, care avea speranță. Din păcate acum e o dictatură feroce, e o țară în care libertatea de exprimare e în pericol. Viitorul României este amanetat. (...) PSD nu mai e partid. PSD nu e condus în acest moment, e în buzunarul SRI”, a declarat Liviu Dragnea.Tribunalul Giurgiu a decis joi, 15 iulie, admiterea cererii fostului președinte PSD Liviu Dragnea de eliberare condiționată din închisoare.Liviu Dragnea a fost condamnat la 3,6 ani de închisoare și a executat 2,2 ani din întreaga pedeapsă.Tribunalul Giurgiu a dezbătut joi, 15 iulie, pronunțarea privind cererea de eliberare condiţionată depusă de fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.