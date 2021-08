Ce șanse are o moțiune de cenzură anunțată de PSD la începutul sesiunii parlamentare. Aritmetica parlamentară nu e de partea lui Ciolacu

Ce șanse are o moțiune de cenzură în octombrie

Care este procedura

"O să discut (...) cu colegii mei (...) Eu nu aş veni cu moţiunea să se suprapună luptei politice din interiorul PNL, dar o vom depune când va avea cele mai mari şanse să treacă. Categoric vom depune o moţiune de cenzură, de data aceasta la începutul sesiunii parlamentare, nu la sfârşitul sesiunii", a declarat Marcel Ciolacu.a consultat site-ul Camerei Deputaţilor şi pe cel al Senatului şi a calculat cum stau lucrurile la nivel de grupuri parlamentare și de câte voturi ar avea nevoie opoziția pentru a înlătura Guvernul Cîțu.Astfel, PSD are 157 de parlamentari (110 deputați și 47 de senatori ), în timp ce AUR are 44 de parlamentari (31 la Camera Deputaților și 13 la Senat ), ceea se înseamnă un număr de 201 de voturi pentru o moțiune de cenzură. La aceste voturi se mai pot adăuga încă 5-6 adeziuni de la parlamentarii reprezentând minoritățile naționale, însă chiar și așa opoziția are șanse extrem de mici să înlăture Guvernul Cîțu, lipsindu-i 28-29 de voturi.Așadar, potrivit ultimei configurații a Parlamentului României, moțiunea de cenzură depusă de PSD este din start sortită eșecului. Chiar dacă ar putea fi câțiva parlamentari din coaliția de guvernare care și-ar putea revizui optiunea de vot, există slabe șanse ca PSD să dărâme Guvernul Cîțu și să revină la guvernare.Surse social-democrate au precizat pentrucă Marcel Ciolacu se bazează pe luptele din PNL și USRPLUS de după cele două Congrese pentru a mai rupe câteva voturi la moțiune, însă social-democrații nu intenționează să intre acum la guvernare. În fapt, prin moțiunea de cenzură, PSD își dorește să puncteze la capitolul imagine pentru a arăta că este un partid preocupat și activ în Opoziție.Art. 113 – Moţiunea de cenzură – Constituția României(1) Camera Deputaților și Senatul, în ședința comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității deputaților și senatorilor.(2) Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel putin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor și se comunică Guvernului la data depunerii.(3) Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentata în ședința comună a celor două Camere.(4) Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit articolului 114.Art. 114 – Angajarea răspunderii Guvernului(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege (2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113.(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.