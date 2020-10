Seful PSD: Romania nu este pregatita sa intre in campanie electorala. Fac apel la presedintele Iohannis sa asculte parerea specialistilor

"Imi mentin punctul de vedere ca nu politicienii, nici presedintele nu sunt indreptatiti daca e bine sa avem alegeri pe 6 decembrie. Eu fac un apel din nou catre presedintele Romaniei sa fie presedintele tuturor romanilor. Cifrele de astazi ne dovedesc ca directia si masurile de prevenire nu sunt cele corecte si in continuare consider ca Romania nu este pregatita ca in doua saptamani sa intre in campanie electorala. Prioritatea noastra trebuie sa fie sanatatea romanilor si dialogul intre toate fortele politice si acest lucru nu se poate intampla decat daca presedintele Romaniei renunta sa mai fie si presedintele PNL ", a afirmat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Buzau.El a adaugat ca apelul pe care l-a facut la seful statului nu este de a renunta la organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie, ci apelul sau este catre toate fortele politice de a discuta si de a asculta parerea specialistilor."Nu am facut un apel la presedintele Romaniei sa renunte la alegerile pe 6 decembrie. Am facut un apel la toate fortele politice, in special la presedintele Romaniei, pentru ca la prim-ministru nu fac apel, fiindca vedeti in ce dezastru sanitar ne aflam si intr-o criza negestionata. Am facut un apel de a asculta parerea specialistilor cu adevarat. In acest moment cei mai buni specialistii in domeniu sunt candidatii PSD, domnul profesor Rafila si domnul profesor Cercel. E greu, dar pana la urma si presedintele Romaniei trebuie sa inteleaga ca specialistii sunt in interiorul PSD si nu sunt pe holurile Guvernului, pentru ca nu sunt ascultati", a conchis Ciolacu.Marcel Ciolacu a fost joi prezent la Buzau, la depunerea candidaturilor PSD pentru parlamentare. Ciolacu deschide lista la Camera Deputatilor, in Buzau, iar la Senat este pe primul loc Lucian Romascanu