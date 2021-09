Soluția lui Ciolacu la scandalul dintre PNL și USR PLUS: „Ieșiți de la guvernare sau semnați moțiunea de cenzură a PSD”

„Aceşti incompetenţi aruncă din nou România într-o criză politică majoră doar pentru interesele lor. Din nou, şi-au ales cel mai prost moment: când românii plătesc facturi duble la energie şi gaze, iar preţurile au luat-o complet razna! Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar două soluţii: ieşiţi de la Guvernare sau semnaţi moţiunea de cenzură a PSD! Ambele variante înseamnă vot în Parlament! Vreţi să contaţi măcar acum?! Atunci ne vedem în plen, la vot!”, a scris Marcel Ciolacu, miercuri pe Facebook Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro.Potrivit acestora, vicepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.