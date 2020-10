Tariceanu: "Marcel Ciolacu mi-a spus ca ar vrea o fuziune PSD-ALDE. L-am refuzat"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Tariceanu a precizat ca a refuzat oferta liderului social-democratilor, in primul rand pentru era o distanta ideologica prea mare intre cele doua partide si in al doilea rand pentru ca nu a dorit sa ii lase pe ceilalti colegi in urma, atunci cand vine vorba de candidaturile la alegerile parlamentare."Da, va pot confirma", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, intrebat joi intr-o conferinta de presa daca Marcel Ciolacu i-a propus un loc pe liste la parlamentare."Mai mult decat atat Marcel Ciolacu mi-a spus ca ar fi inclinat sa facem o fuziune PSD-ALDE. Va pot spune de ce am refuzat. In primul rand era o distanta ideologica foarte mare. Veti spune ca si Pro Romania e de factiune social-democrata. Da, dar Victor Ponta a luat masuri de esenta liberala. Al doilea motiv este ca ar fi insemnat ca noi cautam doar pentru noi o pozitie politica si pe ceilalti ii lasam in urma.Ca atare nu am acceptat aceasta solutie pentru ca eu nu voiam cu orice pret ca eu sau cativa colegi, putini la numar, sa obtinem un loc si pe ceilalti sa ii lasam in urma. Unii ar spune - ati fost infranti. Nu. a fi infrant inseamna a depune armele si a pleca acasa, in acceptiunea mea. Nu, ne unim si mergem mai departe", a mai explicat Tariceanu.Marcel Ciolacu a afirmat luni, chestionat daca ar putea exista o fuziune a PSD cu ALDE sau PPU-sl, ca a discutat cu presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu acest subiect."Avem discutii cu toata lumea, in ceea ce priveste fuziunea, nu aliante. Am avut multe discutii cu domnul Tariceanu si il respect in continuare pentru demnitatea dansului. Este un om politic chiar demn. Am avut aceste discutii (legate de o fuziune PSD cu ALDE - n.r.)".