Tensiuni în PSD după ce Marcel Ciolacu s-a răzgândit în privința moțiunii de cenzură. O depune înaintea congreselor PNL și USR PLUS

PSD întoarce fața către AUR

PSD se răzgândește și în privința USR PLUS și cere anticipate

Liderul PSD a anunțat de mai multe ori că PSD va depune o moțiune de cenzură, iar duminica trecută, pe 22 august, Ciolacu sublinia că demersul va fi realizat după congresele PNL și USR PLUS, pentru ca social-democrații să nu intervină în luptele interne ale celor două partide."O să discut (...) cu colegii mei (...) Eu nu aş veni cu moţiunea să se suprapună luptei politice din interiorul PNL, dar o vom depune când va avea cele mai mari şanse să treacă. Categoric vom depune o moţiune de cenzură, de data aceasta la începutul sesiunii parlamentare, nu la sfârşitul sesiunii", a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la România Tv.Întrebat atunci dacă moțiunea nu ar avea șanse mai mari să treacă dacă va fi depusă înaintea congresului PNL, liderul PSD sublinia că aceasta vai fi depusă după congres "Eu cred că după congresul PNL şi după congresul- nu-l neglijaţi, chiar dacă e pe 'mute' aşa un pic - USR PLUS ", adăuga șeful social-democraților.O săptămâna mai târziu Marcel Ciolacu pare că se răzgândește și declară că moțiunea va fi depusă chiar la începutul sesiunii parlamentare, în primele zece zile, și înaintea congresului de la PNL din 25 septembrie. Totodată, liderul PSD relatează că a discutat deja cu AUR, care s-a arătat în favoarea susținerii moțiunii."Eu o să le propun colegilor mei ca la începutul sesiunii (parlamentare - n.red.), să nu ţinem cont de ce au ei acolo, mascarada aia de congres, să ţinem cont numai de ce se întâmplă în economie, de nivelul de trai al românilor şi să depunem la începutul sesiunii moţiunea de cenzură.În acest moment am început discuţiile cu cealaltă formaţiune care se află în Opoziţie, AUR, şi ne-am pus de acord să susţinem împreună această moţiune. (…) Spre ce ne îndreptăm românii nu pot să suporte. Cred că e cazul ca şi cei aflaţi în USR, şi cei aflaţi în PNL, în UDMR şi în grupul minorităţilor să facă un act patriotic şi să voteze demiterea acestui guvern ", a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena3.Potrivit unor surse politice citate de News.ro, data moțiunii a provocat tensiuni în PSD, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu cedând la presiunile Gabrielei Firea și a lui Paul Stănescu, susținută de majoritatea partidului, astfel încât demersul să fie inițiat la începutul sesiunii parlamentare, pentru a profita de scandalul privind beția lui Florin Cîțu din SUA.Cu toate astea, cifrele nu sunt de partea lui Ciolacu și a PSD. Un calcul la nivelul grupurilor parlamentare din Camera Deputaților și a Senatului arată că social-democrații ar mai avea nevoie de aproape 30 de voturi în plus.Astfel, PSD are 157 de parlamentari (110 deputați și 47 de senatori ), în timp ce AUR are 44 de parlamentari (31 la Camera Deputaților și 13 la Senat ), ceea se înseamnă un număr de 201 de voturi pentru o moțiune de cenzură. La aceste voturi se mai pot adăuga încă 5-6 adeziuni de la parlamentarii reprezentând minoritățile naționale, însă chiar și așa opoziția are șanse extrem de mici să înlăture Guvernul Cîțu, lipsindu-i 28-29 de voturi.Așadar, potrivit ultimei configurații a Parlamentului României, moțiunea de cenzură depusă de PSD este din start sortită eșecului. Chiar dacă ar putea fi câțiva parlamentari din coaliția de guvernare care și-ar putea revizui optiunea de vot, există slabe șanse ca PSD să dărâme Guvernul Cîțu și să revină la guvernare.După ce anterior PSD respingea clar ideea unei guvernări alături de PNL, fără să excludă neapărat varianta unui guvern alături de USR PLUS, acum și formațiunea condusă de Dan Barna alături de Dacian Cioloș a căzut din grațiile social-democraților. Mai mult, Marcel Ciolacu susține că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru a forma o altă majoritate."Nu există în acest moment altă soluţie decât crearea unei alte majorităţi. Partidul Social Democrat nu va face un guvern cu PNL sau cu USR PLUS. Este de noaptea minţii să credeţi că noi vom intra într-un guvern cu domnul Cîţu sau cu domnul Oros.Se poate creiona o altă majoritate politică. Dacă nu, nu e un capăt de ţară şi există şi posibilitatea unui guvern minoritar. Dar, din punctul meu de vedere şi al altor colegi, nu există altă soluţie decât alegeri anticipate", a conchis Ciolacu.