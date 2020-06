Teodorovici, atac la Ciolacu, seful lui de parid: "Nu l-as vota niciodata"

Ziare.

com

In cadrul emisiunii Adevarul Live, Eugen Teodorovici sustine ca PSD trebuie sa faca opozitie. "Sper ca toti membrii din partid sa-si recapete mandria de a fi membri ai PSD. Acest partid, cu bune si cu rele, a marcat istoria acestei tari: NATO, UE etc. La votul de la europarlamentare si prezidentiale membrii de partid se temeau si la sondaje sa spuna ca sunt membri. Liderii PSD trebuie sa fie acei lideri care redacu increderea oamenilor. Din moment acest lucru nu se intampla azi. De peste 7 luni de zile conducerea interimara eu nu am vazut sa fi marcat vreun gol in poarta PNL . Sa incerce sa faca opozitie si ce e bine pentru partid", a declarat Teodorovici.Senatorul PSD a caracterizat relatia dintre Marcel Ciolacu si Klaus Iohannis drept una "ciudata si surprinzatoare". "Eu vreau ca Iohannis sa fie si presedintele meu. Dar nu pot accepta ca Iohannis sa jigneasca nejustificat si in afara legii PSD. Eu iubesc pacea, dar ador razboiul. Razboiul se duce la vot. E departe de a fi ce trebuie (Marcel Ciolacu - n.r.). Noi am primit doar palme si reprosuri. Azi, in loc sa crestem PSD, pentru ca oamenii sunt nemultumiti, nu facem asta. E departe de a fi ce trebuie (Ciolacu - n.r.). Noi am primit doar palme si reprosuri. Azi, in loc sa crestem PSD, pentru ca oamenii sunt nemultumiti, nu facem asta", a mai spus Eugen Teodorovici.Intrebat daca i s-a cerut sa faca parte din echipa lui Marcel Ciolacu, Teodorovici spune ca a declinat invitatia. "Am spus ca nu pot fi in echipa cu cineva care a incalcat statutul partidului. Congresul va fi un prilej sa clarificam lucrurile. Eu am sa respect ce spune partidul, nu ce spune echipa domnului Ciolacu. Atunci, in noiembrie, am spus un lucru la CEx. Am spus ca e corect sa dam dovada ca respectam legea partidului. Am zis ca e corect sa decidem de acord cand sa fie congresul. Nu e corect sa fii interimar si sa candidezi. Pentru ca ai la indemana resursele partidului", mai spune Teodorovici. Care a lasat sa se inteleaga ca isi va anunta "la momentul potrivit" candidatura la sefia partidului.Spune ca nu l-ar vota niciodata pe Marcel Ciolacu, pentru ca nu crede ca "Ciolacu va avea respect fata de legile tarii cand a incalcat legea partidului. Cu alte cuvinte nu l-as vota pe Marcel Ciolacu. Legea trebuie sa fie respectata de toti".Mai spune ca nu crede intr-o intelegere intre PSD si PNL pentru anticipate, pentru ca ar fi "o incalcare a legii".