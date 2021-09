Textul moțiunii de cenzura împotriva guvernului Cîțu. Mesajul lui Ciolacu pentru USR PLUS și AUR: „Lăsați poveștile”

„Un lucru e clar! Acest guvern , care a adus haos și sărăcie, trebuie să plece acum! Iar pentru asta există o singură variantă: toți cei interesați să semneze alături de noi moțiunea de cenzură de mai jos! Fără șantaj, fără jocuri pe sub masă, fără interese obscure.Așadar, stimați colegi de la USR: lăsați poveștile! Vreți să rămâneți în Guvern? Sau vreți - cu adevărat!- ca acest guvern să pice?Așadar, stimați colegi de la AUR: lăsați poveștile! Vreți să vă faceți capital electoral pe spinarea românilor, pe dramele lor? Sau vreți ca Guvernul Cîțu să plece? Aveți probleme cu textul? E ceva neadevărat? Haideți să stăm la aceeași masă și să-l discutăm! Pentru că, nu-i așa, cu toții ne dorim să scăpăm de Guvernul Cîțu!”, a relatat Marcel Ciolacu pe Facebook , care a publicat textul integral al moțiunii.”În vreme ce traiul românilor devine tot mai împovărat de lipsuri, guvernarea PNL UDMR are o singură prioritate: lupta pentru putere! În disperarea de a acapara toate resursele statului pentru firmele lor de partid , au abandonat total România și pe români. În aceste condiții, singura soluție pentru ca România să iasă dintr-o continuă criză politică, economică și socială este ca Guvernul Cîțu să plece urgent de la conducerea țării.Statisticile oficiale arată clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 12%. Cu toate acestea, prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR, mult mai preocupat de lupta pentru putere în interiorul Coaliției, a preferat să condamne la sărăcie peste 7 milioane de români.Absorbția fondurilor europene este la pământ! Planul Național de Redresare și Reziliență nu este aprobat nici acum, deși 18 state au deja aprobate planurile de relansare, iar 16 state deja primesc primele fonduri. România riscă să piardă peste 60% din banii alocați pentru că nu va avea timpul fizic necesar contractării banilor. În acest timp, România mai are de atras încă 16 miliarde euro din exercițiul financiar 2014-2020, iar peste 3 miliarde euro pe proiecte ce vizează infrastructura apă-canal stau necontractate, riscând să fie pierdute prin dezangajarea fondurilor.Guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR a ratat toate țintele asumate în Sănătate! Românii simt pe pielea lor dezastrul provocat prin deciziile aberante și lupta pentru putere din Sănătate. Lupta Guvernării PNL-USR-PLUS-UDMR nu s-a dat practic cu pandemia, ci a zădărnicit combaterea și tratarea bolilor cronice. În numele unei iluzorii protecții, bolnavilor cronici le-a fost interzis accesul la tratament și servicii de prevenție!