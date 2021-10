Dîncu: „Am trecut de la ciuma roşie la un fel de forţă politică responsabilă”. Ce a determinat PSD-ul să nu intre la guvernare alături de PNL

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat că social-democraţii au trecut de la "ciuma roşie" la o forţă politică responsabilă, în afirmaţiile unor lideri liberali, precizând că a existat o presiune mare din partea primarilor pentru a nu vota acest guvern şi nu a credita un executiv care a dus România "în această groapă".

Dîncu a declarat, luni, la Profit News, că în PSD nu a existat un curent favorabil pentru susţinerea acestui guvern.

"Am trecut de la ciuma roşie la un fel de forţă politică responsabilă. Am mai auzit de mai multe ori această expresie de la PNL şi chiar de la Preşedinţia României, ne bucurăm pentru acest statut. Nu a existat un curent favorabil pentru o votare a unui guvern minoritar. A existat, sigur, la început ideea că trebuie să găsim soluţii că ţara se află într-o situaţie complicată şi trebuie să găsim şi noi soluţii, să nu ne punem pe picioarele din spate, să încercăm să negociem un proiect în care cele 10 propuneri pe care le-am făcut noi să fie luate în calcul. Acest lucru îl dorim, ca viitorul premierul să ţină cont de propunerile noastre, mai ales că sunt propuneri făcute de specialişti, dar mi se pare că este exclusă o variantă de guvern minoritar. (…) Am avut o presiune foarte mare din partea primarilor sau preşedinţilor consiliilor judeţene să nu votăm, să nu credităm un guvern care a dus România în această groapă”, a explicat Dîncu.

El consider că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluţie.

"Anticipatele ar fi soluţia cea mai bună, probabil că în această perioadă de vârf a crizei în care vine iarna şi vin peste noi nişte preţuri din energie care nu au putut fi reglate cumva în niciun fel încă, cel puţin lucrăm în Parlament în aceste zile la nişte OUG pentru plafonare, pentru compensare. (…) Ar fi o soluţie, cred că toţi oamenii vor fi de acord şi partidele vor fi de acord ca în primăvară sau în vară să ajungem la această soluţie”, a transmis preşedintele Consiliului Naţional al PSD.

El a precizat că este nevoie de asumarea politică a unui Guvern, dar a unuia format din specialişti.

"Credem că este nevoie de asumarea politică a unui guvern, noi am propus, dar nu este treaba noastră că nu noi propunem, noi putem să dăm idei doar că nu avem o majoritate, nu putem face în acest moment, am propus ca preşedintele, premierul desemnat să se gândească la un guvern în care pot să fie mai mulţi oameni care sunt din afara arcului politic, care nu se decontează prin apartenenţă politică, ci prin specialitatea lor, prin expertiza pe care o au şi atunci sigur că poate toate partidele vor rediscuta sprijinul pentru un guvern de termen scurt”, a mai afirmat Vasile Dîncu.