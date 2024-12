După daily vlog, get ready with me și alte trenduri de pe TikTok, premierul Marcel Ciolacu a ajuns și la „room tour”.

Șeful PSD și-a prezentat biroul de la Guvern într-un clip pe TikTok de tipul „room tour”, un trend specific tinerilor care utilizează platforma, prin care le prezintă internauților locația în care se află.

„Ținând cont că sunt în ultimele zile de prim-ministru, o să vă fac un room tour să vă arăt cum arată biroul primului-ministru.”, spune Ciolacu.

Ciolacu începe prezentarea cu o icoană, apoi merge la un tablou al pictorului Nicolae Grigorescu, găsit într-o vilă de protocol și adus prin Hotărârea de Guvern în biroul premierului, după cum relatează.

Premierul mai are în birou o copie a sabiei lui Ștefan Cel Mare, un tricou de la echipa națională de handbal, o statueta a lui Avram Iancu și un ceas primit de la secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, dar și machete ale avioanelor F-16 și F-35.

Ciolacu își prezintă și colecția de cravate din birou.

„Lăsați în comentarii ce să mai filmăm”, le-a transmis Ciolacu internauților.

„Haul de pe shein mai trebuie”, scrie cineva într-un comentariu, iar Ciolacu răspunde: „O să caut.”

„De ce stă drapelul României pe jos, domnule prim ministru?”, comentează altcineva.

„Vă rog să ridicați drapelul țării de pe podea, trebuie să stea sus! Mulțumesc anticipat!”, observă altcineva.

