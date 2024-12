Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD și fost candidat la alegerile prezidențiale, publică constant clipuri pe TikTok.

În plus, face trenduri cunoscute de cei care utilizează această platformă, în special generația Z.

În cel mai recent clip, Marcel Ciolacu face pe TikTok trendul GRWM - Get ready with me. Premierul a arătat cum se pregătește într-o zi în care merge la Guvern în clipul care durează 2 minute și 13 secunde.

Ciolacu spune că își începe ziua cu o cafea și le arată utilizatorilor cum și-o prepară, zicând „Get ready with me să mergem la Guvern. Hai, bună dimineața, hai să facem o cafea”.

„Nu e o plăcere să te trezești așa de dimineață. Sunt cam pe mod diesel, mai ales după campania electorală, am pornirea mai grea dimineața. În afară de șocul pe care l-am avut, ai un sentiment că te-a lovit trenul. De fapt, m-a și lovit trenul”, mai spune Ciolacu.

Mai departe Ciolacu arată hainele pentru ziua respectivă și „se îmbracă” folosind tranziții video (n. r. cu ajutorul montajului).

Hainele spune că sunt de la Adina Buzatu, care a și comentat la clip: „Vă mulțumim pentru alegere și vă urăm să faceți investiții la fel de bine chibzuite în economia României și în viitorul nostru ca societate.”

El își prezintă „celebrii pantofi cu talpă roșie”.

„Nu sunt cu talpă roșie, sunt cu talpă portocalie”, spune Ciolacu și adaugă că reprezintă o investiție pe termen lung.

„Ei vin cu un card, au garanție toată viața și în momentul când se zgârie îi pregătesc pentru a-i trimite la fabrică împreună cu cardul și o să vă arăt în perioada următoare când îmi vin de la fabrică cum arată. Chiar dacă au fost foarte criticați, sunt cei mai buni pantofi”, a adăugat Ciolacu.

Clipul a ajuns în opt ore la 2,5 milioane de vizualizări, peste 250 de mii de aprecieri și mai bine de șase mii de comentarii.

„Domnule Ciolacu, noi vrem video când pleci de la guvern nu când te duci”, comentează cineva.

„Numai mie mi-e milă de el?”, scrie altcineva.

„Bro, e cel mai mare influencer din România”, arată alt comentariu.

„Ascultăm și nu judecăm, râdem si nu votăm”, se arată în mai multe comentarii.

„Așteptăm make up tutorial și haul shein”, scrie altcineva.

„Dacă nu merge ca președinte, poate merge ca influencer”, comentează altă persoană.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a avut clipuri pe TikTok care au ajuns și la mai bine de două milioane de vizualizări.

Succesul, câștigat prin diverse scheme, după cum au arătat documentele din CSAT, pe platforma chinezească, i-a adus însă notorietate în rândul alegătorilor.

Documentele prezentate în CSAT, declasificate de Klaus Iohannis, arată influența Rusiei în primul tur al alegerilor prezidențiale din România prin susținerea candidatului Călin Georgescu: influenceri plătiți de o firmă-fantomă, campanie identică cu aceea pusă în practică de Kremlin în Ucraina, atacuri hibride ruse, scurgeri de informații, donații de peste 1 milion de euro făcute de un cetățean român și o rețea pe social media bine pusă la punct cu o firmă de marketing digital.

Însă, politicienii au descoperit că TikTok poate fi o platformă de promovare.

Marcel Ciolacu, premier și candidat la prezidențiale din partea PSD, postează clipuri pe TikTok care ajung să aibă mult mai multe comentarii și vizualizări decât înainte. Ciolacu a postat pe TikTok și în campania electorală, însă acum și-a schimbat strategia. De pe contul său se postează videouri cu muzică în tendințe și se răspunde la comentarii.

La unul dintre cele mai recente clipuri a strâns peste 160 de mii de like-uri și peste 2.500 de comentarii.

În descriere apare: „Am băgat România în Schengen înainte de GTA VI”.

Și comentariile sunt pe măsură:

„Ăsta își face campanie după alegeri” sau „Marcel Ciolacu, singurul politician care își face campanie după alegeri”.

„A rupt TikTok-u! Cel mai cool politician”, scrie altcineva. „Bă vere, ce se întâmplă cu Ciolacu”, scrie altcineva.

„Domnule Ciolacu, în ritmul asta peste 4 ani deveniți președinte din primul tur”, se arată într-un alt comentariu.

„Bre nea Marcel... Dacă postai așa înainte de campanie eu cred ca aveai 30% +”, scrie altcineva.

