Mesajul lui Ciolacu din Israel: „România susține dreptul la autoapărare” FOTO

Premierul Marcel Ciolacu a fost primit joi, 5 septembrie, de premierul Benjamin Netanyahu, în Israel, unde a subliniat susținerea României privind dreptul Israelului la autoapărare.

Ciolacu a exprimat îngrijorarea României cu privire la situația de securitate și pericolul escaladării regionale.

„Consolidarea cooperării cu premierul Netanyahu și cu prietenii noștri israelieni. România și Guvernul României susțin dreptul Israelului la autoapărare și am exprimat îngrijorarea noastră cu privire la situația de securitate și pericolul escaladării regionale”, a scris premierul Marcel Ciolacu pe X.

Strengthening cooperation with PM @netanyahu and our Israeli friends. Romania and @GuvernulRO supports Israel's right to self-defense and I expressed our concerns about the security situation and the danger of regional escalation. pic.twitter.com/pLf85QtMwb