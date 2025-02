Marcel Ciolacu, alte zboruri private cu firma Nordis. La bordul aeronavelor s-au aflat apropiați ai acestuia, inclusiv nepotul său

Premierul Marcel Ciolacu a mai avut alte două zboruri private cu firma Nordis, pe lângă cele deja dezvăluite de G4Media, în toamna anului trecut, potrivit unei investigații realizate de Recorder.

Aceste zboruri au avut loc în 2022 și la bordul aeronavelor s-au aflat apropiați ai acestuia, inclusiv nepotul său.

Primul zbor, menționat de Recorder a avut loc pe 9 martie 2022, cu un avion privat închiriat de Nordis Travel. Marcel Ciolacu, pe atunci președintele Camerei Deputaților, ajunge pe Aeroportul Otopeni și se îmbarcă la bordul unui avion privat al companiei Țiriac Air: un business jet Gulfstream G200.

Avionul e închiriat de Nordis Travel, una din firmele grupului Nordis, și decolează de la București cu destinația Timișoara. La bord se află numai patru pasageri: Vladimir Ciorbă (unul dintre patronii Nordis), George Ivan (apropiat al omului de afaceri), Marcel Ciolacu (lider PSD și președintele Camerei Deputaților) și Mihai Ciolacu (nepotul politicianului).

Cel de-al doilea zbor a avut loc între 18 și 21 august 2022.

Un avion privat închiriat de Nordis a decolat de la București cu destinația Nisa, cu numai cinci pasageri: Vladimir Ciorbă, Monica Huyadi, Ion Bejeriță, Marcel Ciolacu și Sorina Stan, arată Recorder.

Despre Sorina Stan Docuz, care apare alături de Marcel Ciolacu și într-unul din zborurile efectuate în mai 2022, presa a scris în repetate rânduri că este o persoană foarte apropiată de Marcel Ciolacu. Într-o emisiune de la Prima TV, liderul PSD a admis că o cunoaște pe Sorina Docuz, fără a lămuri natura relației pe care o are cu aceasta.

Sorina Stan Docuz este implicată în mai multe afaceri, după cum a scris G4 Media în cursul anului trecut.

Nu există indicii despre scopul călătoriei din august 2022, efectuată la Nisa, destinația de lux de pe coasta Mării Mediterane.

Documentele aflate în posesia Recorder arată că, la retur, avionul privat s-a întors la București cu mai mulți pasageri.

„Am explicat public și am dovedit că nu am beneficiat de niciun serviciu fără să plătesc. Chiar dacă este un aspect care privește viața mea privată, am considerat necesar să explic fiind candidat pentru funcția de președinte. Am plătit politic pentru acest lucru. Nu există fapte penale. După cum bine cunoașteți, din bani publici am zburat doar la economic,” a declarat premierul.

În luna februarie, Marcel Ciolacu a prezentat mai multe documente care, conform acestuia, sunt facturile originale ale zborurilor și chitanțele care atestă că a plătit personal contravaloarea biletelor de avion.

