Alegeri locale 2020. Ministrul de Interne: "Am dispus constituirea de zone speciale de interventie in toate judetele tarii"

"Am luat cateva decizii importante pentru a asigura derularea procesului electoral in cele mai bune conditii. Si la aceste alegeri am dispus constituirea de zone speciale de interventie in 689 de localitati, in toate judetele tarii. Pentru acest lucru, am evaluat impreuna cu specialistii din minister patru criterii: istoricul incidentelor, incidentele actuale din campania electorala, vizele de flotant, cat si datele si informatiile detinute fie de catre Ministerul Afacerilor Interne, fie ca s-au regasit in spatiul public in surse deschise", a declarat Marcel Vela, la sediul MAI.El a adaugat ca au fost constituite echipe operative si rezerve de interventie in fiecare judet."O a doua decizie pe care am luat-o a fost cu privire la constituirea unor echipe operative si rezerve de interventie in fiecare judet, astfel incat la orice apel la 112, la orice incident sa fim prezenti in cel mai scurt timp. Totodata, la fiecare inspectorat judetean, asadar in fiecare judet din Romania, sunt echipe care vor monitoriza si vor indruma inspectoratele judetene. Inca din data de 25 (septembrie - n.r.) am detasat 82 de ofiteri de la nivel central la nivel judetean in misiune de monitorizare si indrumare", a anuntat ministrul.De asemenea, Marcel Vela a precizat ca au fost formate echipe de control care sa verifice modul in care politistii isi indeplinesc misiunile."La nivelul zonelor care sunt formate intre 4 si 5 judete vor activa echipe de control din cadrul Corpului de control al ministrului Afacerilor Interne, impreuna cu colegi din Corpul de control de la IGPR sau de la Frontiera sau de la Jandarmerie, astfel incat acestia vor verifica modul in care isi indeplinesc angajatii ministerului misiunile pe care le au in competenta", a precizat Vela.Mai mult, ministrul de Interne a spus ca la nivel de minister va functiona o grupa de coordonare pana la incheierea procesului de votare, iar la nivel judetean o grupa operativa care va coordona toate activitatile, astfel incat orice incident, orice contraventie, orice infractiune sa fie evaluata si tratata in mod operativ.