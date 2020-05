Dupa cosmarul de la Nadlac, Vela anunta ca se deschid inca 5 puncte de frontiera

Ziare.

"De maine, in urma discutiilor, Politia de Frontiera din Romania si din Ungaria vor permite ca tranzitul de autoturisme sa se faca pe mai multe intrari", a spus Marcel Vela, intr-o declaratie sustinuta la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I.Ministrul Afacerilor Interne a precizat ca vor mai fi deschise punctele Cenad, Turnu, Salonta, Valea lui Mihai si Urziceni."In Ungaria exista o regula prin care se stipuleaza foarte clar orarul de tranzit la nivelul Ungariei pentru a veni spre Romania. Nu este un interval care sa acopere 24 de ore din 24 de ore, este un interval bine stabilit, care permite tranzitul doar intr-un spatiu de timp decis de autoritatile de la Budapesta.In prima faza a fost pana la 1,00 noaptea, dupa ce am discutat, si autoritatile de la Budapesta au fost destul de deschise la propunerile noastre, s-a majorat intervalul si acum tranzitul se face intre ora 21,00 si ora 13,00. In acest interval de timp se poate traversa Ungaria. Daca se depaseste acest interval de timp, se face din nou stationare la intrarea in Ungaria si se asteapta ora 21,00", a spus ministrul de Interne.El a precizat ca a discutat cu omologul sau ungar "tocmai pentru ca aceasta metoda angreneaza un val de intrari care genereaza aglomerare la intrarea in Romania"."Am discutat si cu ambasadorul nostru la Budapesta, au fost si cazuri in care Ambasada a orientat de la Budapesta spre iesirile din tara din partea nordica si cetatenii au dorit sa intre pe Nadlac I si Nadlac II. Si atunci va trebui o a doua initiativa pe care sa o avem, pentru a informa, in timp util, pe toti cei care doresc sa tranziteze Ungaria spre Romania despre timpii de asteptare", a mai declarat Vela, precizand ca se refera la informarea oamenilor si prin alte canale, nu doar pe site-ul Politiei de Frontiera.Ministrul Afacerilor Interne a anuntat ca si autocarele, in urma discutiilor de la Budapesta, vor avea dreptul sa intre in Romania, iar astfel oamenii sa nu mai fie nevoiti calatoreasca cu mijloace de transport care ii lasa la cativa kilometri de granita cu Romania, de unde vin pe jos in tara."Asa cum stiti, ieri s-a decis ca este permis si transportul de persoane in zona internationala, coroborat cu faptul ca, pe analizele noastre, daca se deschide acest transport de persoane, scade presiunea pe autoturisme, partea maghiara este deschisa la dialog si speram ca si aceasta solicitare a noastra, care a fost acceptata de domnul ministru de Interne din Ungaria, sa fie implementata, in sensul in care sa stabilim un culoar doar pentru microbuze si autocare. Acest traseu sa fie deschis 24 din 24 de ore (...) Opinia noastra este ca acest traseu trebuie sa fie pe autostrada, dar nu depinde de noi", a spus Vela.Miercuri dimineata, sefii politiilor de frontiera din Romania si Ungaria se vor intalni sa discute toate solutiile care vor fi adoptate pentru decongestionarea traficului dintre cele doua tari, a mai precizat ministrul Afacerilor Interne.Intrebat daca este multumit de organizarea de la frontiera, Marcel Vela a spus ca este multumit, pentru ca au fost suplimentate fortele si au fost luate si alte masuri.