Marcel Vela: Aceasta batalie cu noul coronavirus sa stiti ca nu a fost castigata. Miza este sanatatea

"Miza acestei batalii a fost si este cel mai de pret dar al fiecarei zile: sanatatea", a spus Vela, facand un apel la responsabilitate.Ministrul Vela afirma ca "nu poate exista o natiune puternica fara unitate", iar romanii au dovedit pana acum ca pot fi uniti. De asemenea, el a sustinut ca depinde de fiecare persoana in parte daca vom reveni mai repede sau mai tarziu la viata cu care suntem obisnuiti."Au fost, sunt si vor fi zile extrem de incarcate (...) Am avut un mesaj pe care vreau sa il transmit inca o data. Vreau sa va spun un multumesc din tot sufletul. Am purtat cu totii pe umeri o responsabilitate imensa, o purtam in continuare, iar miza acestei batalii a fost si este cel mai de pret dar al fiecarei zile: sanatatea. Toate isi pierd valoarea atunci cand omul pierde sau isi pune in pericol sanatatea", a declarat Marcel Vela, vineri seara, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.Ministrul de Interne considera ca avem datoria de a ne inarma in fiecare zi cu responsabilitate fata de noi, cu responsabilitate fata de cei dragi, cu responsabilitate fata de intreaga comunitate."Aceasta batalie cu noul coronavirus sa stiti ca nu a fost castigata. Momentul victoriei este mai aproape sau mai departe, in functie de fiecare dintre noi. Ramane la latitudinea noastra, la alegerea noastra, la decizia noastra cum sa ne comportam acum, astazi, maine si in fiecare zi din viitor pentru ca acest comportament va duce mai aproape sau mai departe normalitatea si viata de dinainte", a mai afirmat Vela.Ministrul a mai spus ca nu poate exista natiune puternica fara unitate."Dragi prieteni, cum nu exista viitor fara prezent, asa nu poate exista o natiune puternica fara unitate si poate ca acum am aratat mai mult ca oricand faptul ca putem sa fim uniti. Imi doresc sa aratam acest lucru si in continuare si sa ne purtam in fiecare zi unul altuia de grija, prin respectarea masurilor anuntate, astfel incat, la final, sa fim invingatori cu totii. Impreuna putem reusi acest lucru si cu siguranta vom trece cu bine si peste asta", a mai declarat Marcel Vela.Ministrul de Interne raspunde in continuare mai multor intrebari care i-au fost adresate pe Facebook.