Marcel Vela anunta extradarea catre SUA a doi cetateni care au comis infractiuni internationale si au fost prinsi in tara noastra

"Este vorba de extradarea a doi cetateni care au comis infractiuni internationale. Un cetatean care este in varful unei retele de trafic international de persoane in Romania, Mexic si SUA - extradarea se face in baza decizie Curtii de Apel Craiova si inca unul care a comis infractiuni informatice, cibernetice, furt de identitate, infractiuni comise la nivel international", a anuntat Marcel Vela.El a mai spus ca reprezentantii politiei din America au venit in Romania pentru preluarea celor doi."Reprezentantii politiei din America sunt aici pentru preluarea cetatenilor. Este inca o dovada ca solutia pentru combaterea infractionalitatii este colaborarea, atat la nivel national intre toate institutiile din Romania, la fel cum este importanta colaborarea cu institutiile internationale. Infractionalitatea nu e doar in Romania, in aceasta perioada de globalizare, este la nivel international", a afirmat ministrul de Interne.El a mai spus ca Guvernul a acordat prioritate MAI, schimbandu-se flota de masini, politistii sunt dotati cu armament si sunt luate masuri de protectie a acestora."Sunt ministru Afacerilor Interne de 9 luni. Interlopii, infractionalitatea au fost de multa vreme deconspirate si aratate inclusiv de catre presa. Nu e prima data cand ne intalnim cu asemenea cazuri. Dar este pentru prima data cand MAI ia intr-un mod serios aceasta problema. Actualul Guvern a acordat prioritate MAI. Avem dotarile de care are nevoie Politie Romana, de la schimbarea flotei de masini, dotarea cu armament, la masuri de protectie a politistilor, veste antiglont, bastoane cu soc electric. Am marit capacitatea de a face teste de integritate in MAI si unde sunt disfunctionalitati, am demarat controale si anchete in interiorul MAI. Nu vom tolera nicio abatere", a mai spus ministrul de Interne.La finalul interventiei sale, Marcel Vela a reamintit: "Suntem cu ochii pe infractori oricunde s-ar afla ei".