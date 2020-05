Marcel Vela da o noua ordonanta militara, pe ultima suta de metri a starii de urgenta

UPDATE 23:00

Vela a anuntat o noua si ultima ordonanta militara, cea de-a 12-a la numar, prin care nu a facut decat sa ridice carantina din Suceava si localitatile limitrofe, masura ce expira oricum odata cu incetarea starii de urgenta.- Ordonanta Militara a fost publicata in Monitorul Oficial si, astfel, carantina a fost deja ridicata din Suceava si localitatile limitrofe.Starea de urgenta a fost instituita in Romania pe 16 martie de presedintele Klaus Iohannis , si apoi a fost prelungita cu inca 30 de zile, care sunt aproape de expirare. Mai exact, 14 mai este ultima zi de stare de urgenta in Romania.Din 15 mai urmeaza, teoretic, sa intram in stare de alerta, doar ca legea cu masurile ce vor fi impuse in aceasta noua faza abia in seara aceasta a trecut de Parlament si cel mai devreme ar putea intra in vigoare luni, daca nimeni nu o contesta la CCR Astfel, se pare ca avem in fata un weekend in care autoritatile nu au parghii legale sa impuna masuri anti-pandemie, urmand ca fiecare dintre noi sa ne protejam asa cum consideram.In cele doua luni de stare de urgenta, Marcel Vela si-a facut un obicei din a sustine declaratii spre miezul noptii, de cele mai multe ori anuntand prin ele textele ordonantelor militare. Au fost emise, cu cea de azi, 12 ordonante militare pe parcursul starii de urgenta.- Buna seara. Va prezint a 12-a ordonanta militara.- Incepand cu publicarea in Monitorul Oficil, din aceasta seara, se ridica masura de carantinare in municipiul Suceava si in zona limitrofa formata din urmatoarele comune: Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.- Dragi romani, in inchiere imi doresc sa vorbesc atat ca ministru de Interne, cat si ca simplu cetatean al acestei tari.- Ordonatele militare, mesajele care au venit catre dvs si nu au fost putine, nu au facut decat sa consolideze acest zid impotriva unui inamic invizibil. Dar ne-au facut sa realizam ca suntem mai puternici impreuna.- In aceasta perioada grea am aratat mai mult ca niciodata ca putem sa fim uniti.- Sa tratam fiecare zi cu responsabilitate.- Intr-o lupta venita prin surprindere cu totii am gasit puterea de a ne aduna si a fi responsabili. Stim tot ce avem de facut, de la respectarea distantarii socile la acest simplu spalat pe maini timp de 20 de secunde.- Cu totii ne-am adaptat continuu si constant. In aceasta lupta de multe ori nu a existat o schita, pentru ca nu am mai fost intr-un asemenea razboi. Dusmanul a fost invizibil, extrem de periculos si agresiv.- Au existat multe momente in care fiecare am fost uimiti de acest pericol care pune viata la incercare. Au fost momente in care ne-am gandit la binele dvs si sa resimtiti cat mai putin aceasta batalie care nu a fost si nu este usoara.- Va multumim ca sunteti parte in aceasta lupta impotriva unui coronavirus care uimeste lumea medicala.- Va multumesc ca ati respectat ordonantele militare.- Pot, ca ministru de Interne, sa va garantez, ca vom trece cu bine si peste aceasta...- Ceea ce am spus si in mesajele anterioare, ca impreuna vom trece cu bine si peste asta.- Inchei cu un gand simplu, dar foarte important: Dumnezeu sa binecuvanteze Romania! Multumesc!