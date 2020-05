Marcel Vela, in fata motiunii, intreaba PSD care ar fi fost situatia cu Viorica Dancila la conducere

Ziare.

El spune ca nu vrea sa creada ca, doar pentru ca au "o doza prea mare de odihna", senatorii respectivi vor sa foloseasca "acest moment greu pentru a deschide o lupta electorala a acuzelor"."Domnilor PSD -isti, functia mea e trecatoare, asa cum si functiile dvs sunt trecatoare prin acest Senat , dar ce nu e trecator este binele pe care il lasam in urma", afirma Vela."Am auzit ca tabelele de sustinere le-ati semnat in alb pentru toate motiunile simple la adresa ministrilor liberali", le-a spus Vela senatorilor, la inceputul sedintei in care este dezbatuta motiunea simpla care il vizeaza.El i-a acuzat pe acestia ca aduc atingere imaginii Senatului, proferand minciuni de la tribuna institutiei."Care credeti dvs. ca este imaginea Parlamentului roman in ochii romanilor? Care este imaginea Senatului in ochii romanilor cand vad ca textul motiunii este deschis printr-o stire dovedita a fi falsa. (...) Oare noi mai avem credibilitate in ochii romanilor cand venim cu minciuni de la acest microfon?", a mai spus Vela.Acuzat de ura in textul motiunii, ministrul Afacerilor Interne a acuzat, la randul sau, ca textul documentului este "plin de ura"."Fiecare fraza din textul motiunii este plina de ura. (..) Indiferent de partidul din care face parte, sanatatea reprezinta o prioritate pentru noi toti. (...) Nu vreau sa cred ca in aceste clipe doar pentru cava doriti sa folositi acest moment greu pentru a deschide o lupta electorala a acuzelor", le-a mai spus ministrul de Interne senatorilor.Marcel Vela le-a mai spus parlamentarilor ca "jignirile si relele intentii nu vor aduce increderea cetatenilor" si le-a prezentat acestora mai multe documente despre care a spus ca arata lipsa de implicare a fostelor guverne conduse de social-democrati."Va rog sa-i transmiteti specialistului care a scris motiunea sa faca un exercitiu de imaginatie si de a ne face sa intelegem cum ar fi aratat aceasta statistica cu Viorica Vasilica Dancila premierul Romaniei. (...) In aceste momente, sa fiu ministrul Afacerilor Interne reprezinta cea mai importanta misiune a vietii mele. (...)Domnilor PSD-isti, functia mea e trecatoare, asa cum si functiile dvs. sunt trecatoare prin acest Senat, dar ce nu e trecator este binele pe care il lasam in urma", le-a mai spus Marcel Vela senatorilor.