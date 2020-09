Ministrul de Interne: "Disperarea unor candidati ca au pierdut fotoliul de primar nu trebuie sa conduca la incalcarea legii"

"Am fost si raman foarte atent la tot ceea ce se intampla in contextul acestor alegeri si, credeti-ma, nu voi tolera nicio abatere de la lege! Colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne sunt in continuare la datorie. Chiar daca alegatorii si-au exprimat deja votul, procesul electoral nu a luat sfarsit.Vom ramane vigilenti la respectarea legii, astfel incat acest scrutin sa reflecte in mod fidel si categoric vointa romanilor din 27 septembrie. Disperarea unor candidati ca au pierdut fotoliul de primar sau alegerile pentru consilii nu trebuie sa conduca la incalcarea legii, la fraude electorale. Este o chestiune de respect fata de alegatori, sa stii sa pierzi cu demnitate", a scris Marcel Vela, marti, pe pagina sa de Facebook El mentioneaza ca este in politica de peste 30 de ani, iar, atunci cand a candidat, a pierdut sau a castigat, respectand decizia electoratului."Asta inseamna democratie, asta inseamna normalitate! Stiu ca rezistenta la schimbare poate fi mare, dar acesta este votul, este vointa generatiilor pe care noi le-am crescut. Respectati votul, respectati legea! Toate sesizarile de fapte penale au fost inregistrate la parchetele competente si anchetele sunt efectuate sub indrumarea procurorilor.Sunt deja trei persoane retinute pentru comiterea de fapte ilegale in contextul alegerilor locale si alte cateva sute de persoane cercetate. Ii asigur pe toti romanii ca suntem hotarati ca, in toate situatiile in care au fost semnalate incalcari ale legii, sa facem lumina si sa aflam adevarul", subliniaza ministrul de Interne.