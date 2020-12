Ministrul de Interne trimite mai multe echipe de control la Suceava, dupa ce un activist de mediu care urmarea transporturi ilegale de busteni a fost agresat

Vela a trimis in zona mai multe echipe de control. La randul sau, prefectul de Suceava a convocat o sedinta cu structurile judetene ale MAI, ale Directiei Silvice si Garzii Forestiere."Ministrul afacerilor interne , Ion Marcel Vela, a dispus masuri prompte in cazul unei agresiuni prezentata pe o retea de socializare de o persoana care sustinea ca ar avea drept cauza identificarea si diseminarea unor cazuri de furt de material lemnos.Ca urmare a aparitiei imaginilor in spatiul public, s-a dispus trimiterea, de urgenta, in judetul Suceava, a unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei Control Intern si Directiei de Ordine Publica, ale Politiei Romane, pentru a verifica cele sesizate", a transmis MAI, joi.Sursa citata mentioneaza ca ministrul Marcel Vela condamna ferm astfel de fapte si reitereaza ca prevenirea si combaterea furturilor de material lemnos, ca si a despaduririlor abuzive, constituie prioritati ale mandatului sau.MAI a precizat ca, daca in urma controlului vor fi descoperite disfunctionalitati in activitatea structurilor ministerului, vinovatii vor fi sanctionati."Neprofesionalismul, lipsa de implicare, pasivitatea in situatii de acest gen sunt incompatibile cu statutul de cadru al Ministerului Afacerilor Interne, structura in care am promovat integritatea, meritocratia si profesionalismul", a mai transmis Marcel Vela.La randul sau, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a aratat ca asemenea fapte de agresiune nu pot fi tolerate sub nicio forma.Ca urmare, prefectul judetului a convocat, pentru vineri, la ora 10.00, o sedinta operativa cu sefii structurilor judetene din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul Judetean de Politie Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava, dar si cu sefii Directiei Silvice Suceava si a Garzii Forestiere, in care vor fi prezentate rapoartele institutiilor cu atributii si masurile imediate dispuse.Daniel Bodnar, cunoscut in zona ca activist de mediu, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe filmulete in care urmareste transporturi de material lemnos despre care sustine ca sunt ilegale.Intr-una dintre aceste filmari, barbatul are un dialog cu mai multi barbati care faceau transporturile respective, iar acestia au inceput sa arunce cu pietre in autovehiculul sau, spargandu-i parbrizul, iar cioburi i-au intrat in ochi si i-au provocat rani la fata.. El a povestit pe pagina sa de Facebook ca a mers la spital pentru ingrijiri medicale, iar in prezent starea sa de sanatate este buna.