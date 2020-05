Motiunea simpla impotriva ministrului Marcel Vela a fost adoptata de Senat

Ziare.

Senatul a adoptat, cu 65 de voturi pentru, 25 contra si cinci abtineri, motiunea simpla intitulata "Democratia romaneasca in deriva. Cu Vela rupta, in timp de pandemie". Votul a fost secret, cu bile.In document, semnatarii solicitau demisia ministrului de Interne, sustinand ca prin ordonantele militare emise a fost luat "un lung sir de decizii contradictorii" si au fost impuse o serie de interdictii pe care, ulterior, le-a anulat.Social-democratii mai sustin ca datele despre pandemie au fost "falsificate"."Acest grup (de Comunicare Strategica - n.red.), aflat sub autoritatea ministrului marcel Vela, falsifica in mod debiberat realitatea prin omisiunea unor informatiine esntiale ", se arata in motiune.Senatorii PSD apreciaza ca numele ministrului Marcel Vela este cvasi-sinomin cu "haosul" si ca acesta a facut din amenzi "o taxa mascata pe coronavirus".Potrivit acestora, structurile coordonate de Marcel Vela "nu au pregatit tara pentru pandemie, pentru ca au minimalizat riscul de pandemie in pofida avertizarilor OMS (...), nu s-au ocupat de achizitionarea echipamentelor de protectie pentru personalul medical si nu au achizitionat la timp teste si aparatura de testare pentru noul coronavirus".O alta acuza adusa ministrului Vela si Guvernului PNL este depunerea cu intarziere a proiectului de lege pentru reglementarea starii de alerta, "intarziere care a determinat trei zile de vid legislativ"."Drepturile fundamentale ale cetatenilor romani au fost prea puternic lovite de regrelemntarile prost facute, de amenzile nelegale si de excesele autoritare ale ministrului Top Gun. (...) Ministrul Vela trebuie sa plece", se mai arata in document.