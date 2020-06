Vela anunta achizitii de 3,2 miliarde de lei pentru interventia in situatii de urgenta

Ziare.

Marcel Vela a declarat, joi seara, dupa sedinta de guvern, ca Executivul a adoptat o hotarare prin care aproba nota de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii Viziune 2020."Este vorba despre finantarea proiectului care se realizeaza din fonduri externe nerambursabile, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, inclusiv din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Suma totala este de 3.263.410.000 de lei, echivalentul a 681.904.797 de euro, din care Uniunea Europeana sustine in lei echivalentul a 2.767.255.000 lei reprezinta finantarea de 84,4%.Cofinantarea este de 15%, in valoare de 489 milioane lei, iar o cheltuiala neeligibila de 0,2 la suta de 6,6 milioane lei, adica din aceasta suma extrem de mare pentru o investitie de o asemenea anvergura, 2,7 miliarde sunt sustinute din fonduri europene", a spus Vela.El a adaugat ca proiectul vizeaza cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie."Principala noastra preocupare, asa cum ati vazut si in perioada anterioara, este protejarea vietii, protejarea cetatenilor. Trebuie sa fim pregatiti pentru a raspunde eficient si operativ in toate situatiile de criza, in situatii de calamitati sau atunci cand este nevoie pentru a proteja viata si bunurile cetatenilor.Este in aceasta anexa la hotarare o lista de achizitii. Este prevazut ca si achizitie un numar de 60 de autospeciale de descarcerare, 49 de containere cu echipamente individuale de protectie, 63 de camioane cu sistem hidraulic de incarcare/descarcare, 276 de autospeciale de stingere cu apa si spuma, 33 de centre de comunicatii pentru punctele de comanda medii, 18 autoplatforme, 42 de autospeciale de prima interventie pentru lucrurl cu apa la inalta presiune si hidroperforare, o nava multirol, 3 salupe multirol si un centru national de raspuns la dezastre unde toti cei care lucreaza in acest domeniu vor avea un centru operational de comanda, la nivelul Capitalei.Totodata, sunt prevazute in aceasta suma de 3,2 miliarde lei si 12 elicoptere: 6 elicoptere usoare deja in forma de achizitie si livrare si alte 6 grele pentru zona de uscat si zona maritima care sunt in procedura de negociere competitiva. Dorinta noastra este de a dota cat mai bine si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul National de Aviatie din cadrul MAI pentru a face fata la orice provocari", a sustinut Vela.