Vela anunta ca a cerut Jandarmeriei sa retraga toate propunerile cu privire la desfasurarea adunarilor publice

"Vreau sa precizez ca aceste propuneri nu sunt asumate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si nici la nivelul Guvernului Romaniei. Jandarmeria Romana nu are atributii de a initia proiecte de legi, iar proiectul expus nu este un document al MAI.Intr-adevar este un document de lucru initiat de parlamentari cu unele propuneri tehnice pe care Jandarmeria le-a adus in atentie atunci cand s-au pus in dezbaterea participantilor in cadrul unei intalniri informale. Am dispus Jandarmeriei Romane sa retraga toate punctele de vedere avansate la aceste discutii informale", a afirmat Marcel Vela vineri, in cadrul unei declaratii de presa.Ministrul de Interne a mentionat ca va continua sa militeze pentru dreptul la libera exprimare si pentru libera opinie a "oricarui cetatean".Jandarmeria a propus unele interdictii, atat cu privire la locurile in care ar putea avea loc manifestarile publice, cat si in legatura cu modul in care ar urma sa se desfasoare aceste manifestari.Propunerile au fost aspru criticate de USR."Propunerile limiteaza semnificativ dreptul constitutional al cetatenilor romani de a protesta public si constituie o palma data democratiei romanesti si o dovada ca sefii Jandarmeriei nu au inteles nimic din evenimentele de pe 10 august 2018", a transmis USR."Documentul initiat de catre Grupul de Lucru din Jandarmeria Romana este o palma data democratiei si contine prevederi vadit neconstitutionale. Sa nu uitam ca articolul 39 din Constitutia Romaniei, referitor la libertatea intrunirilor, prevede ca Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si aceste drepturi nu pot fi ingradite.Este revoltator ca la aproape 2 ani de la demonstratiile din 10 august 2018, Jandarmeria nu pare sa fi inteles inca abuzurile pe care le-a facut asupra oamenilor care demonstrau pasnic in Piata Victoriei. Impreuna cu parlamentarii USR, ma voi opune categoric acestui proiect de lege", a declarat senatoarea USR Silvia Dinica.