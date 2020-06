Vela, dupa ancheta deschisa in cazul vloggerului Colo: Trag un mare semnal de alarma parintilor care nu supravegheaza atent activitatea din online a copiilor

Mesajul ministrului

Ministrul afirma ca lumea globalizata, digitalizata, "are o latura infractionala, extrem de intunecata, pe care copiii inca nu o pot intelege" si cere parintilor sa raporteze orice activitate care se abate de la normalitate.Vloggerul a fost plasat sub control judiciar si nu are voie sa poesteze nimic in mediul online."Dragi parinti, Sunt convins ca a ajuns si in atentia dumneavoastra cazul unui cunoscut vlogger care a fost retinut aseara de Politie pentru 24 de ore, sens in care magistratul de caz a dispus astazi continuarea cercetarilor, masura controlului judiciar pentru urmatoarele 60 de zile si interdictia de a posta in spatiul online.Politia Capitalei s-a sesizat si a deschis o ancheta in acest caz, dupa ce vloggerul respectiv a instigat la violarea minorelor. Spun aceste lucruri pentru ca doresc sa trag un mare semnal de alarma parintilor care nu supravegheaza atent activitatea din online a copiilor", a scris, miercuri, pe Facebook Acesta afirma ca "ne confruntam cu o lume a globalizarii, din ce in ce mai digitalizata, in care sunt deschise cai nelimitate de acces la informatii, dar care, in acelasi timp, are si o latura infractionala, extrem de intunecata, pe care copiii inca nu o pot intelege"."Vremurile sunt intr-o continua schimbare. Generatiile se schimba si au cu totul alte pasiuni, alte abilitati. Noi toti trebuie sa intelegem acest lucru si sa tinem pasul cu cei tineri. Ce inseamna sa tinem pasul? Inseamna sa ne adaptam la tot ce este nou. Desi ne este greu, doar asa putem fi aproape de ei si putem sa veghem la actiunile pe care le intreprind.Nu pot sa nu imi exprim ingrijorarea, mai ales in fata numarului mare de urmaritori pe care ii avea acest tanar, peste 850.000, dintre care, foarte multi copii", a mais cris Vela.Ministrul le reaminteste parintilor ca "anii copilariei, ai pubertatii si ai adolescentei sunt cei mai importanti"."Daca pe parcursul acestor etape din viata nu se pun pietre de temelie trainice, viitorul nostru, al tuturor, va fi afectat. Generatia tanara de acum este generatia de maine pe care trebuie sa ne bazam! Ne dorim sa avem copii, nepoti stabili emotional, cu o educatie frumoasa, cu valori morale care nu se demodeaza, astfel incat sa aiba capacitatea de a se distanta de oameni precum personajul amintit.Cum am mai spus, mediul online este o sursa nesecata de informatii mai mult sau mai putin controlate..", a mai scris Vela.Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a anuntat, miercuri, ca vlogger-ul, care a fost retinut pentru instigare publica, va fi cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.